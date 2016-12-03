سعر الدولار اليوم في البنوك السبت 3/12/2016 وبنك البركة يحقق أعلى معدل للشراء والسوق السوداء تتراجع

سعر الدولار اليوم، تواصل العملة الخضراء تغيراتها المستمرة مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء، حيث انتهى الأسبوع الماضي بارتفاعات متتالية تدريجية لأسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث تراوح السعر مع نهاية التعاملات بين 17.65 جنيه و 18.25 جنيه للبيع والشراء، وتشير أغلب التوقعات أن الأسعار في طريقها نحو الرتفاعات المتكررة مع بداية الأسبوع الجديد.

وعلى الصعيد الدولي هبط الدولار أمام الين الياباني إلى أدنى مستويات للعملة الأمريكية مع نهاية التعاملات، وذلك بسبب تقرير اقتصادي أوضح زيادة هائلة في وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، ووصل سعر الدولار أمام الين إلى 113.49 ين، وذلك بانخفاض 0.3 %، وأما العملة الأوروبية اليورو فقد ارتفع ليصل 1.0640 دولار.

وفي تركيا حققت الليرة التركية مستوى تاريخي منخفض أمام العملة الأمريكية، فقد وصل سعر الدولار إلى 3.58 ليرة، في انخفاض كبير لعملة تركيا، جاء ذلك الانخفاض الشديد بسبب دعوة الرئيس التركي المواطنين إلى التخلي عن العملات الأجنبية مقابل الليرة، وتصريحه أنه سيخفض سعر الفائدة، لكي يفتح باب الاستثمار في تركيا.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 3/12/2016

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.25 جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وفي تطور جديد يفكر البنك المركزي في أن العميل الذي يشتري العملات من السوق السوداء، لن يستطيع إثبات مصدر حصوله عليها، ولذلك لن يتم قبولها للإيداع داخل البنوك، حيث ينبغي له أن يثبت بأوراق رسمية من أين حصل على هذه الأموال، وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا سابقا، بتحديد الحد الأقصى للإيداع عن طريق الأفراد.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية 17.55 جنيه للشراء و18.00 للبيع، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.

البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك البركة مصر 17.76 18.24

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 17.75 18.25

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.75 18.15

البنك المصري لتنمية الصادرات 17.72 18.00

كريدي أجريكول مصر 17.70 18.20

إتش إس بي سي مصر 17.70 18.25

بنك الإسكندرية 17.68 17.98

البنك المركزي المصري 17.67 18.14

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 17.65 17.92

المصرف المتحد 17.65 17.85

بنك فيصل الإسلامي المصري 17.65 18.15

بنك مصر إيران للتنمية 17.65 18.10

بنك التعمير والإسكان 17.60 18.20

مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.60 18.10

البنك المصري الخليجي 17.60 18.10

بنك القاهرة 17.55 17.80

بنك قناة السويس 17.55 17.90

البنك اﻷهلي المصري 17.55 17.80

بنك مصر 17.55 17.80

بنك بلوم مصر 17.55 18.00

البنك التجاري الدولي 17.50 17.75

البنك اﻷهلي اليوناني 17.50 18.20

سعر الدولار الآن في ضوء قرض صندوق النقد الدولي

استطاعت الحكومة المصرية بعد مفاوضات استمرت لمدة خمس سنوات متواصلة، من نيل ثقة صندوق النقد الدولي، الذي وافق أخيرا على منح مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ولكن في نفس الوقت تباينت ردود الأفعال على القرض ما بين مؤيد ومعارض، حيث ترى جهات حكومية مصرية أن القرض يعتبر انتصارا تاريخيا للحكومة، أما الخبراء المستقلين فيجدون أن القرض ليس إلا العديد من السلبيات التي ستدمر الاقتصاد المصري على المدى البعيد، وأكدوا أن الايجابيات قليلة جدا، حيث ترى الحكومة المصرية أن الموافقة على القرض تعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ستزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهو الطريق الوحيد من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري المتدهور، ولكن آثاره السلبية على المواطنين ستكون مدمرة، جاء القرض بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى معدلات مخيفة أبعدت المستثمرين عن مصر.



أسعار العملات اليوم وتأثيرها على تداول الفوركس

في سياق مرتبط صار تداول الفوركس في الفترة الأخيرة من الوسائل المربحة التي يستخدمها الكثير من المستثمرين الصغار، حيث شهدت سوق الفوركس إقبالا شديدا في الآونة الأخيرة، حيث تتميز سوق الفوركس بمميزات عديدة غير موجودة في الأسواق المالية وأسواق تداول العملات العادية، ويتحكم في سوق الفوركس أسعار العملات العالمية، حيث أن تداول الفوركس يعمل طول اليوم وغير مرتبط بمواعيد عمل رسمية، وتنفرد هذه الأسواق بتحقيق أرباح خيالية في فترة وجيزة، عكس السوق السوداء التي تتعرض لخسائر فادحة بين الحين والآخر، ويتحكم فيها سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية بعد قرار تعويم الجنيه.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.50 للشراء مقابل 19.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

ومازالت أسعار العملات مقابل الجنيه تواجه العديد من التغيرات، بعد أسابيع من تعويم الجنيه، حيث تعمل الحكومة على التحكم في سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه في السوق السوداء وشركات الصرافة، ويعمل العملاء على الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، وذلك لكي يقوموا بتلبية الإحتياجات اليومية، لتقوية الإستيراد المشاريع والصناعات.



أخبار الدولار اليوم

استمرت العملة الخضراء في الارتفاع المستمر في البنوك، حيث لوحظ دخول الدولار منحنى الصعودي التدريجي مع بداية الأسبوع، ويتوقع استمرار الارتفاع مع بداية التعاملات المالية في الأسبوع القادم، وبدأت السوق السوداء في النشاط القوي مع بدء عودة الاستيراد، وحاجة المستوردين إلى العملة الخضراء بصورة دورية، ومع امتناع معظم البنوك الحكومية عن البيع للأفراد أو الشركات واقتصارها فقط على الشراء من الأفراد لتخزين أكبر قدر ممكن من العملة الأمريكية.

وأعلن البنك الأهلي أن التنازلات الدولارية قد بلغت مليار دولار، منذ قرار تعويم الجنيه منذ أقل من شهر، وأكد حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة أن التغير المستمر في سعر العملة الخضراء أمر طبيعي في سوق الصرف، وأن الرقم الحقيقي للدولار لن يظهر قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن الدولار اليوم لا يمكن الحكم عليه، المعروف أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدولار بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه، حيث يعاني سعر الدولار مقابل الجنيه من التغير المستمر.

وكان قرار تعويم الجنيه قد نجح في القضاء على سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه، وكان البنك الأهلي قد أطلق مبادرته المعروفة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لصالح 6500 عميل بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وكان الصندوق الاجتماعي قد قام بتوقيع ثلاثة عقود جديدة مع البنك الأهلي بمبلغ 342.6 مليون جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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