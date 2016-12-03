النيابة السويسرية تصادر آثارا مسروقة من سوريا وليبيا واليمن

جنيف /أ ش أ

صادرت النيابة السويسرية 9 قطع أثرية تعود إلى فترة بين القرنين الأول والثالث للميلاد، سرقت من مدينة تدمر السورية، وليبيا واليمن ونقلت إلى سويسرا بصورة غير شرعية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء الجمعة، عن ممثل النيابة السويسرية قوله إن من بين الآثار المصادرة قوالب زخرفية زينت مدافن قديمة وتاج كان يعلو رأس كاهن فى تدمر.

وشدد على أن الآثار ينبغى إعادتها إلى بلدانها الأصلية، مضيفا أن الآثار ستحفظ بأحد المتاحف المحلية خلال فترة التحقيق فى القضية وقد تكون متاحة للزوار.

وألحق تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرته على تدمر التى كانت أحد مراكز الحضارة القديمة، أضرارا جسيمة بتراثها الأثرى، وأقدم عناصر التنظيم على تفجير قوس النصر الشهير الذى يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثانى قبل الميلاد، ومعبدى "بعل" و"بعل شمين"، إضافة إلى نهب متحف تدمر ومواقع أثرية أخرى فى المدينة.