هيفاء وهبي ترتجل على مسرح "بيغ آبل ميوزك أوردز"

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" لحظات فرحها بفوزها بجائزتيّ Big Apple Music Awards 2016 Platinum Edition ضمن فئة Diamond Award ، و"أكثر فنانة شعبية في الشرق الأوسط"، في حفل توزيع جوائز "بيغ آبل ميوزك أوردز 2016" العالمي.

وعلقت هيفاء على الصور قائلة "فقط عندما ظننت أن هناك جائزة واحدة (Diamond Award)، أتت الجائزة الثانية كـ أكثر فناّنة شعبية في الشرق الأوسط. حين كنت متجهة إلى المذياع، ومع أضواء المسرح، عشت تجربة أفتخر بها، لأقول ما في قلبي من دون أي خطاب محضّر".

من جهة ثانية، تستعد هيفاء خلال الأيام المقبلة لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "لو حلفلي"، التي ستضمها لألبومها الجديد، المقرر طرحه في بداية العام المقبل، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد وزيري، وتوزيع موسيقى أحمد أمين.

وعلى جانب آخر تتحضّر هيفاء وهبي، للبدء بتصوير مسلسلها الجديد، الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة "بلاك أند وايت"، ولكن لم يعرف من هو الممثل الذي سوف يشاركها البطولة، وذلك بعد اعتذار الممثل هاني سلامة بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني "طاقة نور" وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث رشح نيكول سابا لتشاركه بطولته، علماً أن هيفاء وهبي كانت قد اعتذرت عن مسلسل محمد رمضان الجديد "إيتو ومرزوق" لرغبتها في أن تقدّم مسلسلاً من بطولتها.