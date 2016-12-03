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سلاف فواخرجي ترثي شقيقتها وتتقبل العزاء

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الجمعة 02-12-2016 22:06

رثت الفنانة سلاف فواخرجي، أختها غير الشقيقة، نهى يوسف معلا، التي رحلت عن هذه الدنيا قبل عدة أيام، بعد صراع مع مرض السرطان.
سلاف نشرت صورة أختها نهلا عبر حسابها على موقع "إنستقرام" وعلقت تحتها: "مع إنك عندي كل الحقيقة.. بلحظة تغيّر كل شي.. بلحظة صرتي حلم ورحتي بحقيقة... نهى".
وبعد أن شاركت سلاف فواخرجي بتقبل العزاء برحيل أختها نهى في محافظة اللاذقية، خصصت يوماً لتقبل العزاء في دمشق، بمشاركة زوجها المخرج والممثل وائل منصور ووالدتها الأديبة إبتسام أديب في مبنى نقابة المحامين في حي السبع بحارات بدمشق.
يشار إلى أن الراحلة نهى معلا، هي الأخت غير الشقيقة لفواخرجي، من والدتها.

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سيدتي