مي حريري تتهم: أبو مجد مات قهراً؟

تعمد الفنانة مي حريري، طليقة الموسيقار الراحل ملحم بركات، وأم إبنه ملحم جونيور، إلى نشر صور تجمعها بالراحل عندما كانت على ذمّته، مستعيدة ذكرياتها معه، واللحظات السعيدة التي عاشاها معاً.

واللافت اليوم، صورة نشرتها مي تجمعهما بمجموعة من الأصدقاء، وعلقت تحتها "ملحم بركات مات قهراً"، وكأنها تشير إلى أن الراحل كان يعاني من مشاكل عائلية في حياته وكأن الزعل والحزن عجلا بمرضه وموته السريع. فهل هي تحاول أن تحمّل زوجته رندا عازار مسؤولية حزن الموسيقار؟

وتأتي تعليقات مي حريري وتصريحاتها في الأيام الاخيرة، في خضم الخلافات العائلية، التي نشبت بين رندا عازار وأولادها من ملحم بركات مجد ووعد وغنوة، وبين إبنها منه ملحم جونيور، على خلفية النزاع على شقة في القليعات، باسم ابنها جونيور، كانت قد تعرضت للسرقة خلال إنشغال العائلة بمرض أبو مجد، مما جعل أولاد رندا عازار يتهمون ملحم جونيور بأنه غيّر قفل البيت وأخرج بعضاً من أثاثه ومحتوياته، علماً أن ملحم جونيور كان قد أبلغ عن السرقة حينها في المخفر.

الأنظار تتجه إلى جناز الـ 40 الذي سيقام على روح الموسيقار، والذي ستحضره شخصيات سياسية وعسكرية، حيث سيتم تكريم بركات بعد أن منحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسام الاستحقاق الوطني من رتبة كومندور، وربما تشهد المناسبة بعض المفاجآت غير السارة، بعدما تردد أن رندا عازار طلبت من مي وإبنها عدم الحضور، وسط إصرار من ملحم جونيور على التواجد في مناسبة خاصة جداً تتعلق بوالده، في حين أعلنت مي حريري أنها لن تشارك في الجناز.