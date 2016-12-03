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راشد الماجد بين الوطني والرومانسي وهذا ما يجمعه بآمال ماهر

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الجمعة 02-12-2016 22:24

بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات ، أطلق الفنان راشد الماجد كليب أغنية "عينين في راس"، وهي من كلمات ياسر بو علي وكلمات خالد المرخي.
من ناحية أخرى كشف راشد الفنان الماجد عبر حسابه على "إنستقرام" عن "ديو" "لو كان بخاطري" الذي يجمعه بالمطربة آمال ماهر، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقام بنشر صورة تجمعه بشريكته في الأغنية وعلق تحتها "قريباً" .
الأغنية رومانسية ومن ألحان عمرو مصطفى وهي التجربة الأولى التي تجمع بين نجمين بحجم راشد الماجد وآمال ماهر، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.
كليب "عينين في راس"

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سيدتي