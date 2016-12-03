الأمير هاري يشارك في الذكرى الـ 50 لإستقلال جزيرة باربادوس

شارك الأمير هاري Harry في الإحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال جزيرة باربادوس في إطار جولته بمنطقة الكاريبي.

ولدى وصوله على متن سفينة ملكية يوم الثلاثاء، كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء فرونديل ستوارت والحاكم العام السير إليوت بلجريف Elliott Belgrave. وشهد الأمير عرضا عسكريا في بريدج تاون بورت كما تفقد حرس الشرف.

وبعد انتهاء مراسم الإستقبال الرسمي، انتقل الأمير هاري إلى مقر الحكومة للقاء الحاكم العام وتقديم المرشحين لجوائز دوق ادنبره الذهبية. ويتضمن برنامج الأمير هاري إزاحة الستار عن نصب تذكاري للاستقلال في منطقة جاريسون سافانا التاريخية.

يشار الى أن باربادوس حصلت على الاستقلال يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني عام 1996.

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