أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الأمير هاري يشارك في الذكرى الـ 50 لإستقلال جزيرة باربادوس

Google+ Print

الخميس 01-12-2016 03:05

شارك الأمير هاري Harry في الإحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال جزيرة باربادوس في إطار جولته بمنطقة الكاريبي.

ولدى وصوله على متن سفينة ملكية يوم الثلاثاء، كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء فرونديل ستوارت والحاكم العام السير إليوت بلجريف Elliott Belgrave. وشهد الأمير عرضا عسكريا في بريدج تاون بورت كما تفقد حرس الشرف.

وبعد انتهاء مراسم الإستقبال الرسمي، انتقل الأمير هاري إلى مقر للقاء الحاكم العام وتقديم المرشحين لجوائز دوق ادنبره الذهبية. ويتضمن برنامج الأمير هاري إزاحة الستار عن نصب تذكاري للاستقلال في منطقة جاريسون سافانا التاريخية.

يشار الى أن باربادوس حصلت على الاستقلال يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني عام 1996.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس