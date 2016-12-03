وفاة الملحن الفلسطيني ياسر جلال بأزمة صحية طارئة

عن عمر ناهز الـ 48 عاماً، توفي الملحن الفلسطيني ياسر جلال إثر أزمة صحية حادة أكد البعض أنها جلطة بالمخ، بينما شخّصها البعض الآخر بأزمة قلبية حادة، تاركاً ميراث ربع قرن من ألحان مع نجوم الطرب اللبناني، وبمقدمتهم عاصي حلاني ونجوى كرم وديانا حداد ورويدا عطية ومثله الأعلى جورج وسوف.

الفقيد من مواليد قرية شفا عمرو في فلسطين، تعلّم العزف على العود وهو في الـ17 من عمره، وكان يحلم بأن يكون مطرباً على غرار النجم جورج وسوف، ونظراً لعدم وجود شركة إنتاج تتبنى موهبته لجأ للتلحين، وساعده بالبداية صاحب استديو بودي نعّوم في بيروت الذي تعرف على ألحانه مصادفة، وكانت البداية مع أغنية "شالك" للفنان أمير يزبك، و"بحكيلك عن حالي" للفنان أيمن زبيب، و"وحشني كلامه" للفنان هاني العمري.

تعامل الملحن الراحل مع أساطير الغناء باللهجة اللبنانية ولكن أشهر أغنياته من أداء ديانا حداد وعاصي الحلاني وفارس كرم ونجوى كرم ونوال الزغبي، وكانت بعض أغنياته من كلماته وألحانه وأشهرها أغنية "الغربة" للفنان فارس كرم ، كما كتب ولحّن أغنية "ذكريات" للفنان جورج وسوف وكان ينتظر التعاون مع النجمة إليسا.

"سيدتي نت" يقدم خالص العزاء لأسرة الفقيد ونجوم الطرب بلبنان وفلسطين.