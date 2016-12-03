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الخميس.. آخر مهلة لأصحاب أراضى الحزام الأخضر بأكتوبر للتقدم بأوراق ملكيتهم

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الخميس.. آخر مهلة لأصحاب أراضى الحزام الأخضر بأكتوبر للتقدم بأوراق ملكيتهم الخميس.. آخر مهلة لأصحاب أراضى الحزام الأخضر بأكتوبر للتقدم بأوراق ملكيتهم

>كتب أحمد حسن

أعلن المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الخميس المقبل آخر موعد لتلقى أوراق الملكية للمواطنين بمنطقة الحزام الأخضر، وذلك على مساحة الـ12 ألف فدان و494 فدانا والسابق ألغاء تخصيصها للشركة.

 

وأضاف المهندس طارق السباعى، لـ"اليوم السابع" أن الهدف من فتح باب تلقى أوراق اثبات الملكية هو إعداد قاعدة بيانات بالمنطقة بكل من يمتلك قطعة أرض، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة للتعامل مع هذه المساحة وخاصة مع أصحاب الأراضى حسن النية.

 

وأوضح أنه تقرر فتح باب التقدم للمتعاملين على الأراضى السابق تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، الذين تتعلق تعاملاتهم ببعض قطع الأراضى داخل المساحات محل العقد الذى تم فسخه بين الهيئة والشركة، والواقعة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وأثبتوا الجدية على تلك المساحات، وذلك للتعامل المباشر مع الهيئة على هذه الأراضى.

 

وتابع المهندس طارق السباعى" يجب على صاحب الشأن أن يتقدم بشخصه بطلب على النموذج المُعد لذلك، ويرفق به المستندات الدالة على تعامله مع الشركة فى الأراضى، وصورة الرقم القومى له، وتكون سارية وقت تقديم الطلب، على أن يثبت بالطلب العنوان الذى تتم المراسلة عليه، وأرقام التليفونات المتاحة (أرضى - محمول)، موضحاً أنه لن يُنظر فى الطلبات التى تُقدم بتوكيل عن صاحب الشأن، أو بعد المواعيد المقررة.

 

وأوضح السباعى، أن تقديم الطبات يوجه لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وسيقوم الجهاز بعد استلام الطلبات ومرفقاتها بتحديد موعد لمعاينة قطعة الأرض محل الطلب على الطبيعة، وفى حضور مقدم الطلب بشخصه للتحقق من إثبات الجدية، وتحديد نسبتها على كامل المساحة محل الطلب، وفى حالة عدم الحضور ستتم المعاينة بدون حضوره.

 

وأشار المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  إلى أن الهيئة ستقوم بدراسة كافة الطلبات ومرفقاتها، وطلب استيفاء ما يلزم من بيانات أو مستندات أن كان له مقتضى، التى ترى الهيئة لزومها لاستكمال الدراسة، واتخاذ القرار المناسب بالنسبة لكل حالة، وإخطار صاحب الشأن بما يتم حيال طلبه، وفى حالة عدم التقدم خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الهيئة.


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