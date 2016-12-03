مهاب مميش: 5.9 مليون طن مواد بترولية عبرت قناة السويس خلال أكتوبر الماضى

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال شهر أكتوبر 2016 عبور 5 ملايين و974 ألف طن مواد بترولية متنوعة من اتجاه الجنوب، بنسبة انخفاض 11.5 % عن العام الماضى، والذى شهد عبور 6 ملايين و753 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن المجرى الملاحى للقناة من اتجاه الجنوب شهد، خلال شهر أكتوبر 2016، عبور 2.2 مليون طن بترول خام مقارنة بعبور 1.2 مليون طن فى العام الماضى.

كما عبر 474 ألف طن بنزين، مقارنة بـ1.3 مليون طن بنزين العام الماضى، بينما لم تعبر أى كميات من السولار وبنزين فى القناه خلال أكتوبر 2016 مقارنة بـ103 آلاف طن سولار وبنزين فى العام الماضى.

وأشارت التقارير إلى أن القناه شهدت خلال شهر أكتوبر 2016 عبور مليون و515 ألف طن مازوت، بينما عبر فى نفس الفترة من العام الماضى مليون و 683 ألف طن مازوت، كما عبر 572 ألف طن "نافت"، مقارنة بمليون و797 ألف طن "نافت" العام الماضى.

وأضافت التقارير أن 71 ألف طن غازات بترولية عبرت القناه فى شهر أكتوبر 2016، مقارنة بعبور 104 ألف طن غازات بترولية العام الماضى، بينما عبرت القناه مليون و134 ألف طن مواد أخرى خلال شهر أكتوبر 2016، مقارنة بـ 795 ألف طن العام الماضى.