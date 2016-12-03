أوامر ملكية تعيد تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

صدرت أمس أوامر ملكية كريمة، شملت إعادة تكوين هيئة كبار العُلماء، وتمديد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى، كما تضمنت الأوامر الملكية إعادة تشكيل مجلس الشورى، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

حيث صدر أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العُلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

كما صدر أمر كريم بتمديد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات:

1 - فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان.

2 - فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد سير مباركي.

3 - فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

4 - فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية وإعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقباني من منصبه.

وشملت الأوامر الملكية إعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعضوية 150 عضواً بينهم 30 امرأة، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ:

واعفي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك والدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم والدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من مناصبهم.

وصدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

الدكتور علي الغفيص

الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ