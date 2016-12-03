أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أوامر ملكية تعيد تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

Google+ Print

صدرت أمس أوامر ملكية كريمة، شملت إعادة تكوين هيئة كبار العُلماء، وتمديد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى، كما تضمنت الأوامر الملكية إعادة تشكيل مجلس الشورى، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

حيث صدر أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العُلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة العربية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

كما صدر أمر كريم بتمديد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات:

1 - فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان.

2 - فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد سير مباركي.

3 - فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

4 - فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية وإعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقباني من منصبه.

وشملت الأوامر الملكية إعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعضوية 150 عضواً بينهم 30 امرأة، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ:

واعفي الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي مدير عام الجمارك والدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم والدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من مناصبهم.

وصدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

image 0

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

image 0

الدكتور علي الغفيص

image 0

الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية