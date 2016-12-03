نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يرأس وفد المملكة لمؤتمر «التراث المُهدد»

الأمير خالد الفيصل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وفد المملكة، في أعمال المؤتمر الدولي "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر"، الذي بدأ أمس (الجمعة) في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية.

ويسعى المؤتمر إلى إنشاء صندوق دولي لحماية التراث المهدّد، وإنشاء شبكة دولية من الملاجئ لتلبية طلبات الدول الراغبة في حماية تراثها المهدد.

ويشارك في المؤتمر الذي يأتي استجابة للتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها بعض أهم الموارد الثقافية في دول العالم، أكثر من 40 دولة، إضافة إلى جهات ومؤسسات حكومية.