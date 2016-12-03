المساعدات السعودية تصل إلى اللاجئين في لبنان

شارك القائم بالأعمال السعودي المستشار وليد عبدالله البخاري في طرابلس في تنفيذ أولى مراحل برنامج المساعدات الإنسانية وكفالات الأيتام الذي سيشمل 12 ألف أسرة سورية ولبنانية والتي تتولى القيام بها رابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية برعاية السفارة السعودية في لبنان. وحضر بخاري صباحا إلى مسجد الإحسان في منطقة أبي سمراء حيث قدّم مباشرة المساعدات إلى المستفيدين من السوريين ومن العائلات اللبنانية وهي عبارة عن مواد غذائية وبطانيات ومازوت للتدفئة، ثم انتقل الوفد السعودي تحت المطر إلى عكار -خربة داود- برفقة مندوبي الهيئة.

وأشار الشيخ بلال حدارة الى وجود «الف مستفيد حضروا الى طرابلس والتقوا القائم بالاعمال السعودي ضمن الجولة الي يقوم بها بالتنسيق مع رابطة العمل الاسلامي