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القيمة السوقية للأسهم ترتفع إلى 1.66 تريليون ريال

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واصل سوق الأسهم أداءه الإيجابي، محققا ارتفاعه الأسبوعي السادس على التوالي، تزامنا مع تحركات "أوبك" لدعم النفط، وبعض التطورات على المستوى الداخلي، في مقدمتها موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 100 مليار ريال من الاحتياطات لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائد الاستثمارات.

وقادت أسهم البتروكيماويات والبنوك السوق للصعود متفاعلة بعد توصل منظمة أوبك لأول اتفاق منذ 2008 على خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار وهو ما أعطى المتعاملين انطباعا بالتخفيف المستقبلي للسياسات التقشفية وزيادة الإنفاق.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى 1.66 تريليون ريال مقابل 1.59 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية بلغت 73.29 مليار ريال.

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