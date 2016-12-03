خبراء يعرضون 40 ورقة عمل لأمراض السكري والغدد الصماء

الأمير مشعل بن ماجد

يبحث خبراء ومختصون 40 ورقة عمل في المستجدات العلمية والطبية والعلاجية لأمراض السكري والغدد الصماء خلال المؤتمر العربي الدولي الثالث للغدد وسكري الأطفال الذي تستضيف المملكة وتواصل أعماله بفندق انتركونتننتال بجدة خلال الفترة من 7-8 ديسمبر الجاري، برعاية لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.

وينظم المؤتمر الجمعية السعودية لطب الأطفال بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة بمشاركة الجمعية العربية لغدد وسكري الأطفال.

وقد تم استقطاب نخبة من العلماء والاستشاريين المتخصصين في مجالات مختلفة في طب وغدد وسكري الأطفال من داخل المملكة ومن الخارج وفي مقدمة المشاركين رئيس الجمعية الأوروبية لغدد وسكري الأطفال، البروفيسور جان لابيل، وعدد من الأساتذة من أمريكا وأوروبا والدول العربية والخليجية ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في إغناء الساحة ونقل الخبرات العلمية والعملية إلى الأطباء والممارسين الصحيين العاملين في المجال بمستشفيات المملكة وبالتزامن مع المؤتمر العربي الدولي ستجري فعاليات المؤتمر الرابع لمثقفي مرضى السكري الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأطفال للسنة الرابعة على التوالي بهدف تطوير الأداء العلمي والعملي لمثقفي مرضى السكري من أبناء المملكة الذين يقدمون خدماتهم إلى شريحة مرضى السكري وأسرهم لتعليمهم التعامل والتعايش مع المرض وطرق الاستخدام الصحيحة للأدوية.

وأوضح د. عبدالعزيز بن عبدالله التويم، رئيس اللجان المنظمة للمؤتمرين، نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأطفال، أن يبلغ عدد الحضور في المؤتمرين 450 شخصاً.

وبين إلى أن المؤتمر العربي الدولي الثالث للغدد وسكري الأطفال سيناقش أكثر من 40 ورقة عمل، وأن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد تفاعلت مع الحدث العلمي الكبير بمنح المشاركين فيه 26 ساعة علمية وتدريبية مما يسهم في دعم البرنامج العلمي للمؤتمر.