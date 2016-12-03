أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«هيئة السياحة» تنهي تحضيراتها لإطلاق ملتقى «ألوان السعودية 2016»

Google+ Print
«هيئة السياحة» تنهي تحضيراتها لإطلاق ملتقى «ألوان السعودية 2016» «هيئة السياحة» تنهي تحضيراتها لإطلاق ملتقى «ألوان السعودية 2016»

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، استعداداتها لإطلاق ملتقى "ألوان " في نسخته الخامسة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الحالي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث جرى تخصيص مساحة 15 ألف متر مربع لأكثر من 80 مشاركا يمثلون عددا من الجهات الحكومية والمتخصصة، الى جانب شركات تكنولوجيا التصوير ومحترفي صناعة الأفلام.

ويعتبر ملتقى ألوان السعودية، من أكبر الملتقيات الوطنية التي تهتم بالتصوير الفوتوغرافي والإنتاج وتوظيفها لصالح لتعريف بمقومات الوطن التراثية والثقافية والطبيعية والحضارية والسياحية، الى جانب التبادل المعرفي وتطوير العلاقات مع المشاركين الكبار الذين يمثلون القطاع الأهلي من داخل المملكة وخارجها، حيث سيتاح للزائر تطوير مهارته بلقائه مع الرواد والمحترفين في مجالات صناعة التصوير في أكثر من 35 ورشة عمل متخصصة.

ويأتي ملتقى ألوان السعودية تحقيقاً لمهمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الهادفة الى تشجيع وتحفيز المصورين المحترفين والمبدعين والهواة، لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية، وتراث وآثار وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري، وفي الوقت ذاته، سيجري خلال فعاليات الملتقى تكريم الفائزين بمسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي والأفلام القصيرة للعام الجاري 2016 من قبل سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يذكر أن الملتقى يستقطب كل عام أكبر عدد من الأفراد المصورين والجهات والشركات المهتمة بالتسويق وبالتصوير الفوتوغرافي، وستشهد الدورة الخامسة منه مشاركة أجنحة جديدة كأجنحة رواد التصوير وألوان الخليج والفنون الجميلة وحماة الوطن والصور التاريخية وجناح يحاكي العلاقات السعودية البريطانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية