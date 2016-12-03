«هيئة السياحة» تنهي تحضيراتها لإطلاق ملتقى «ألوان السعودية 2016»

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، استعداداتها لإطلاق ملتقى "ألوان السعودية" في نسخته الخامسة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الحالي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث جرى تخصيص مساحة 15 ألف متر مربع لأكثر من 80 مشاركا يمثلون عددا من الجهات الحكومية والمتخصصة، الى جانب شركات تكنولوجيا التصوير ومحترفي صناعة الأفلام.

ويعتبر ملتقى ألوان السعودية، من أكبر الملتقيات الوطنية التي تهتم بالتصوير الفوتوغرافي والإنتاج وتوظيفها لصالح لتعريف بمقومات الوطن التراثية والثقافية والطبيعية والحضارية والسياحية، الى جانب التبادل المعرفي وتطوير العلاقات مع المشاركين الكبار الذين يمثلون القطاع الأهلي من داخل المملكة وخارجها، حيث سيتاح للزائر تطوير مهارته بلقائه مع الرواد والمحترفين في مجالات صناعة التصوير في أكثر من 35 ورشة عمل متخصصة.

ويأتي ملتقى ألوان السعودية تحقيقاً لمهمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الهادفة الى تشجيع وتحفيز المصورين المحترفين والمبدعين والهواة، لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية، وتراث وآثار وبيئة طبيعية متنوعة وتقدم حضاري، وفي الوقت ذاته، سيجري خلال فعاليات الملتقى تكريم الفائزين بمسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي والأفلام القصيرة للعام الجاري 2016 من قبل سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يذكر أن الملتقى يستقطب كل عام أكبر عدد من الأفراد المصورين والجهات والشركات المهتمة بالتسويق وبالتصوير الفوتوغرافي، وستشهد الدورة الخامسة منه مشاركة أجنحة جديدة كأجنحة رواد التصوير وألوان الخليج والفنون الجميلة وحماة الوطن والصور التاريخية وجناح يحاكي العلاقات السعودية البريطانية.