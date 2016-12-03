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أمير القصيم يدشن المؤتمر الطبي لأمراض الكبد.. اليوم

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أمير القصيم يدشن المؤتمر الطبي لأمراض الكبد.. اليوم أمير القصيم يدشن المؤتمر الطبي لأمراض الكبد.. اليوم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك)، المؤتمر الطبي لأمراض الكبد من البداية حتى الزراعة، الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) بالتعاون مع الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار) وجمعية السرطان السعودية، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، اليوم بفندق موفنبيك بمدينة بريدة.

ويأتي المؤتمر ضمن الأنشطة العلمية والتدريبية التي تقيمها جمعية "كبدك"، وتهدف إلى استعراض أخر ما توصل إليه الطب الحديث في علاج أمراض الكبد، بمشاركة نخبة من الأطباء المختصين السعوديين في هذا المجال، كما أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 8 ساعات تعليمية وأعرب الأمين العام لجمعية كبدك د. خالد بن صالح الخطاف، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم رئيس مجلس الإدارة على دعمه اللا محدود، ورعايته التي شملت جميع البرامج الطبية والخيرية بالمنطقة وكان لها الأثر الكبير في استمرار تحقيق أهداف الجمعية النبيلة ورسالتها الإنسانية، مشيداً بدور القطاع الطبي والصحي بالمملكة الذي ساهم في انجاح هذا المؤتمر والوصول به إلى أعلى المستويات لتطوير الكوادر الطبية الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية، مؤكداً أن هذا المؤتمر هو استمراراً لسعي الجمعية لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح رائدة إقليمياً ومتميزة عربياً مبيناً أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقية تفاهم بين جمعية كبدك، وجمعية إيثار وجمعية السرطان السعودية.

من جهة أخرى اطلع صاحب أمير منطقة القصيم على نتائج نشاط القافلة الارشادية الزراعية لرعاية النخيل بالمملكة، التي دشنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة برعاية (سابك) والاتحاد العربي للأسمدة، وتستمر لشهر تجوب مناطق المملكة الأكثر لزراعة أشجار النخيل، ومن ضمنها منطقة القصيم.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن المملكة من أهم الدول في زراعة النخيل، وأن منطقة القصيم تضم أكبر سوق تجاري على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكداً على أهمية مكافحة سوسة النخيل، والاهتمام بمثل هذه القوافل الإرشادية لتوعية المزارعين، جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، لمدير الادارة العامة للزراعة بالقصيم م. سلمان الصوينع، وم. مدالله الرويلي مدير المبيعات المحلية بشركة سابك، وم. دخيل الحبيب من شركة سابك، ود. بندر محمد الصقهان نائب المشرف العام على القافلة، وم. إبراهيم التركي من الزراعة.

واستعرض مدير الزراعة بالقصيم، انطلاق القافلة بخمس محافظات بالقصيم، وإعداد المزارعين الذين تمت زيارتهم، مشيراً إلى أن الحملة الإرشادية ستعمل على نقل البحوث الزراعية التطبيقية التي توصل إليها الباحثون في المراكز البحثية إلى المزارعين مباشرة، مؤكداً على جهود الوزارة في التوعية الإرشادية والتي ستنعكس إيجاباً على المزارع وجودة إنتاجيته، وقدم في نهاية اللقاء درع القافلة لسمو أمير منطقة القصيم.

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