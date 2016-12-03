..و يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الحربي

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم امس، صلاة الميت على الرقيب أحمد بن فضي الحربي، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بحي الخليج بمدينة بريدة.

وأدى الصلاة مع سموه، مدير شرطة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب والعميد الطيار الركن عبدالله بن محمد الشهراني مساعد قائد معهد طيران القوات البرية بالقصيم.

ونقل أمير منطقة القصيم لوالد وذوي الشهيد أحمد الحربي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، سائلاً الله أن يتقبله من الشهداء والصالحين.

وقال سموه: إنه نال شرف الشهادة تحت راية لا إله إلا الله وهو يؤدي مهام عمله على أكمل وجه، ويذود دون أرض وتراب الوطن، بلاد الحرمين الشريفين، وأن هذا الوطن الغالي، مهما قدمنا له من أبنائنا وأنفسنا، ليس بكثير عليه، فكل مواطن يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيين، إما عزٌ وشرف في هذه الدنيا، وإما شهادةٌ في سبيل الله تعالى.