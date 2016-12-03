وحدة تطوير الرياض تقيس أداء المدارس وتنفذ دورتين تدريبيتين للمعلمين

نفذ مشرفو وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس - الرياض - «بنين» دورتين تدريبيتين تستهدف المعلم المشرف بمدارس تطوير وكانتا بعنوان (أدوار المعلم المشرف/ إعداد خطة المعلم المشرف) وتهدف هذه الدورات إلى توضيح مهام وواجبات المعلم المشرف في المدرسة وطريقة إعداد خطة المعلم المشرف وذلك وفق تطبيق أنموذج تطوير. وقام بتقديم هذه الدورات مشرفا وحدة تطوير محمد الرسيني ويوسف الزهراني.

وذكر مدير وحدة البرنامج سعد بن عبدالله العباد أن فريق الوحدة يستهدف بهذه الدورات التدريبية المعلمين المشرفين الذين يمثلون المحرك الرئيس للعملية التعليمية في المدارس وتفعيل أساليب واستراتيجيات التدريس الحديثة. وقد ساعدت هذه الدورات على إيجاد بيئة تنافسية بين مدارس تطوير والذي سوف يسهم في ارتقاء مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم في تطوير الأداء التعليمي.

من جهة اخرى قام مشرفو وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس - الرياض «بنين» وبتوجيه من المشرف العام على برنامج تطوير مدارس الرياض مدير عام التعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد المانع بزيارة مدارس تطوير في ثمانية مكاتب تعليم.

وتهدف هذه الزيارة إلى تطبيق استمارة قياس وتحسين الأداء. ومعرفة الأداء الفعلي لمدارس تطوير في تطبيق أنموذج تطوير.

قال سعد العباد إن فريق الوحدة يقوم بهذه الزيارات لمدارس تطوير بشكل دوري بهدف تحسين الأداء وليس المحاسبة.

وقد ساعدت هذه الزيارات على إيجاد بيئة تنافسية بين مدارس تطوير والذي سوف يسهم في تجويد المدخلات وتحسين المخرجات فيما يتوافق مع توجهات وزارة التعليم وإدارة تعليم الرياض في تطوير الأداء التعليمي.