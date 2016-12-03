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نقل 162 موظفاً إدارياً إلى وظائف تعليمية

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أعلنت وزارة التعليم أسماء (162) موظفاً إدارياً ممن تم نقلهم إلى وظائف تعليمية وفق احتياج وزارة التعليم المشار إليه في محضر الاجتماع الذي عقد بين وزيري الخدمة المدنية والتعليم والذي نص على قيام وزارة التعليم بعمل (حركة نقل) للموظفين والموظفات الإداريين والإداريات إلى الوظائف التعليمية ممن تتوفر لديهم شروط شغلها بناء على دليل شغل الوظائف التعليمية.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية اجتياز المقابلة الشخصية ونتيجة فحص اللياقة الطبية وإرفاقها ضمن مسوغات التعيين ومطابقتها مع المستندات الأصلية قبل المباشرة، مشيرة في تعميمها الصادر بهذا الشأن إلى عدم تمكين المنقولين من المباشرة إلا بعد إخلاء طرفهم من مرجعهم السابق، والرفع للإدارة العامة لشؤون الموظفين بالوزارة لمن لم يباشر منهم خلال خمسة عشر يوما من إبلاغهم بهذا القرار أو اعتذر عن المباشرة ليتم على ضوئه إلغاء قرار نقله، وحددت الوزارة إمكانية الاطلاع على الأسماء عبر

(http://cutt.us/DYAYQ).

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