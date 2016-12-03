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«الكشافة» تختتم مشاركتها في اجتماع مسؤولي خدمة وتنمية المجتمع

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«الكشافة» تختتم مشاركتها في اجتماع مسؤولي خدمة وتنمية المجتمع «الكشافة» تختتم مشاركتها في اجتماع مسؤولي خدمة وتنمية المجتمع

اختتمت جمعية الكشافة العربية ، مشاركتها في اجتماع مسؤولي خدمة وتنمية المجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته مؤخراً جمعية كشافة الؤمارات تحت شعار "شراكات بلا حدود"، والذي استهدف تدعيم الدور المجتمعي للكشافة الخليجية وتعزيز الشراكات المختلفة.

وقدم ممثل الكشافة السعودية في الاجتماع د. غانم الغانم، ورقة عمل عن معسكرات الخدمة العامة الرمضانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة استعرض فيها الهياكل التنظيمية وشركاء النجاح والجهود المبذولة التي اسفرت عن تقديم 240 ألف ساعة عمل تطوعي في رمضان الماضي، كما قدم فكرة عن معسكرات الخدمة العامة لحجاج بيت الله الحرام بين فيها إعداد المشاركين والمستفيدين ورؤية وأهداف وقيم ورسالة البرنامج.

وأوصى الاجتماع في ختامه بعدد من التوصيات من اهمها التأكيد على أهمية تدعيم العمل الكشفي الخليجي المشترك في مجال خدمة وتنمية المجتمع، ووضع إطار عام لمشروع كشفي خليجي مشترك في مجال خدمة وتنمية المجتمع تسعى كافة الجمعيات الكشفية الخليجية إلى تنفيذه وفق الشعار السنوي المعتمد، وتصميم استبيان لقياس مدى أثر الكشافة الخليجية في المجتمع ولدى المؤسسات العامة، وحث الجمعيات الكشفية الخليجية للمشاركة في مخيم إدارة الأزمات والكوارث الذي تنظمه جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، ومعالجة العزوف عن العمل التطوعي.

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