محافظ محايل يكرم الرقيب محفوظ لموقفه الإنساني

كرم محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي أمس في مكتبه، الرقيب محفوظ أحمد العسيري من منسوبي الدوريات الأمنية بالمحافظة، وذلك نظير موقفه الإنساني المتمثل بمساعدة مواطن في استبدال إحدى إطارات مركبته المتعرضة للعطل.

وأكد المتحمي أن هذا العمل الإنساني والبطولي الذي قام به الرقيب العسيري لهو دليل على وطنيته في مد يد العون لذلك المواطن المسن، مقدما له الشكر والتقدير على موقفه الإنساني والبطولي.

من جهته قدم الرقيب العسيري شكره الجزيل للمحافظ على هذا التكريم، مؤكدا بذله مزيداً من الجهد في سبيل خدمة الوطن والمواطن.