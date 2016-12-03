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إطلاق برامج واحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

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إطلاق برامج واحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة إطلاق برامج واحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تطلق مراكز التأهيل الشامل والرعاية النهارية ومركز التوحد الوطني التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتنسيق مع مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ابتداءً من اليوم ولمدة اسبوع كامل حزمةً من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2016 والذي يصادف 3 من ديسمبر من كل عام بهدف تسليط الضوء على قضايا الإعاقة وإبراز دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة هذه الفئة باعتبارها إحدى فئاتها المشمولة بالرعاية وكجزء مهم من المجتمع.

وتشتمل هذه الفعاليات على العديد من الاحتفالات والبرامج والمحاضرات داخل المراكز الإيوائية، إضافةً إلى اقامة مجموعة من الأركان التعريفية والترفيهية التي تبرز مواهب ومنتوجات ذوي الإعاقة وتعرض بعض السير الذاتية لنماذج مشرفة منهم في عدد من المراكز التجارية والمنتزهات والجمعيات من الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً وذلك على النحو التالي:

  • فعاليات المركز الوطني للتوحد:

يوم الأربعاء 8 / 3 / 1438

المكان: جمعية الأطفال المعاقين بالرياض

9 و10 / 3 / 1438

في حياة مول التجاري بالرياض

-التأهيل الشامل للإناث بالدرعية:

-يومي الجمعة والسبت

10 و11 / 3 / 1438

في متنزة البجيري بالدرعية

-مركز التأهيل الشامل والرعاية النهارية للإناث بالقدس:

-أيام الجمعة والسبت والأحد

10 و11 و12 / 3 / 1438

في مركز غرناطة التجاري بالرياض

شعار اليوم العالمي للمعاقين 2016 في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض

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