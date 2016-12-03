آل ربح عضواً بجمعية علم الاجتماع العربية

د. عبدالله آل ربح

انتخب أستاذ علم الاجتماع بجامعة جراند فالي بالولايات المتحدة الأميركية د. عبدالله فيصل آل ربح، كأول سعودي عضواً في الجمعية العربية لعلم الاجتماع، وجاء انتخاب آل ربح في اجتماع الهيئة العامة للجمعية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة أمس.

ومثّل د. آل ربح المملكة، إذ ناقش المجتمعون أوضاع الجمعية وسبل تطوير أنشطتها بطريقة تخدم أهدافها المتمثلة بشكل خاص في النهوض بالعلوم الاجتماعية في العالم العربي، وتيسير الاتصال، وتبادل المعارف والخبرات بين العاملين فيها.

وقدم ورقة بحثية تناولت صورة المملكة في الإعلام الغربي، وكيف كان يتعامل باحترام مع المسيرة الحضارية لتطور المملكة، موثقاً ذلك بسلسلة من الاستشهاد المرصود في شكل أكاديمي ممنهج ضمن دراسة بحثية واسعة أنجزها في هذا السياق.