د. الفقيه يحصل على أكبر جائزة طبية عربية

د. محمد الفقيه

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن فوز جراح القلب السعودي د. محمد بن راشد الفقيه بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي في دورتها التاسعة 2016-2015، وتوصف الجائزة بأنها أكبر جائزة للعلوم الطبية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وقالت إدارة الجائزة، في بيان أمس، إن الفقيه هو أول جراح غير أميركي يحصل على درجة أستاذ من جامعة هارفارد الأميركية، كما أن له إسهامات بارزة في ابتكار آليات جراحية في هذا التخصص الدقيق من بينها تقنية إيقاف الدورة الدموية لدى الأطفال بالتثليج.

وقال عبدالله بن سوقات عضو مجلس أمناء الجائزة إن الفقيه يعد أحد رواد طب وجراحة قلب الأطفال على المستوى العربي، ونال الجائزة تقديرًا لجهوده ولتفانيه في عمله على مدار سنوات ليصبح علامة بارزة في الدوائر الأكاديمية والطبية المحلية والإقليمية والعالمية، مضيفاً "يتميز د. الفقيه برصيد طبي كبير، يضم أكثر من 6000 عملية جراحية خطيرة ناجحة، وتتلمذ على يديه العديد من الجراحين السعوديين ممن أصبحوا فيما بعد رؤساء أقسام بارزين في العديد من المستشفيات بالمملكة".