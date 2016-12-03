تفاعل مجتمعي مع «إماطة» التوعوية

تفاعل أكثر من 300 شخص من الشباب والعائلات، بمشاركة العديد من الأسر المنتجة، مؤخرا مع فعاليات مشروع حملة "إماطة" التوعوية بأهمية النظافة العامة بحي القادسية وحديقة اليرموك في الدمام.

وتضمنت الفعاليات مسيرة جابت حي القادسية بالدمام، شارك فيها مدير وأعضاء مركز حي القادسية، وفريق إعلاميي الشرقية وجمع من المواطنين والوافدين، تلا ذلك فقرات ترفيهية ومسابقات على المسرح والتي حظيت باستحسان زوار الحديقة الذين أشادوا بالحملة ومضامينها الهادفة وإسهامها الكبير في توعية الأسر والأطفال وكافة فئات المجتمع بأهمية نشر ثقافة المحافظة على النظافة العامة عبر فعاليات ووسائل تشجيعية مبتكرة، كما بادروا إلى جمع المخلفات من أرجاء الحديقة في الأكياس البلاستكية التي وزعها القائمون على الحملة، علاوة على التوعية بغرامة إلقاء النفايات في الأماكن العامة وقدرها 200 ريال.

وقال مدير مركز حي القادسية الاجتماعي حسن عسيري، "انطلاقا من الحديث الشريف "الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"، فقد عقد مركز الحى شراكة مع مشروع حملة "إماطة" الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية على مدى عام كامل برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-، بهدف دعم مفهوم "إماطة" وتعزيز قيم النظافة لدى كافة شرائح المجتمع والحفاظ على نظافة مملكتنا الغالية، معرباً عن شكره لجميع المساهمين في نجاح المشروع، معربا عن تطلعه لأن تكون هذه الشراكة باكورة لشراكات مستقبلية، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهود القائمين على المشروع".