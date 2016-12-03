أوامر ملكية: إعادة تشكيل هيئة كبار العُلماء.. والتمديد للجنة الدائمة للفتوى

صدرت أمس أوامر ملكية كريمة، فيما يلي نصوصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/48

التاريخ : 3/ 3/1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/137) بتاريخ 8/7/1391هـ الصادر بإنشاء هيئة كبار العُلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/88) بتاريخ 6/3/1422هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 3/3/1434هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العُلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء الآتية أسماؤهم:

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً.

2 ـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

3 ـ الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.

4 ـ الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

5 ـ الشيخ د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

6 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع.

7 ـ الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد.

8 ـ الشيخ د. عبدالله بن محمد المطلق.

9 ـ الشيخ د. أحمد سير مباركي.

10 ـ الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري.

11 ـ الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى.

12 ـ الشيخ د. عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.

13 ـ الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد الخنين.

14 ـ الشيخ د. يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

15 ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة.

16 ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

17 ـ الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير.

18 ـ الشيخ د. محمد بن محمد المختار محمد.

19 ـ الشيخ د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

20 ـ الشيخ د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

21 ـ الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/49

التاريخ : 3/3/1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/61) ورقم (أ/62) ورقم (أ/66) المؤرخة في 2/3/1434هـ ، ورقم (أ/150) بتاريخ 28/6/1434هـ ، ورقم (أ/67) بتاريخ 3/5/1435هـ .

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تمدد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر:

1 - فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.

2 - فضيلة الشيخ د. أحمد سير مباركي.

3 - فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

4 - فضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

الشيخ صالح اللحيدان

الشيخ د. صالح الفوزان

الشيخ د. عبدالله آل الشيخ

الشيخ د. عبدالله التركي

الشيخ عبدالله منيع

الشيخ د. صالح بن حميد

الشيخ د. عبدالله المطلق

الشيخ د. أحمد سير مباركي

الشيخ د. سعد الشثري

الشيخ د. محمد العيسى

الشيخ د. عبدالوهاب أبو سليمان

الشيخ عبدالله الخنين

الشيخ د. يعقوب الباحسين

الشيخ عبدالرحمن الكليّة

الشيخ محمد آل الشيخ

الشيخ د. عبدالكريم الخضير

الشيخ د. سليمان أبا الخيل