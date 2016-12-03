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أوامر ملكية: إعادة تشكيل هيئة كبار العُلماء.. والتمديد للجنة الدائمة للفتوى

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صدرت أمس أوامر ملكية كريمة، فيما يلي نصوصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/48

التاريخ : 3/ 3/1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/137) بتاريخ 8/7/1391هـ الصادر بإنشاء هيئة كبار العُلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/88) بتاريخ 6/3/1422هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 3/3/1434هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العُلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء الآتية أسماؤهم:

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً.

2 ـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

3 ـ الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.

4 ـ الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

5 ـ الشيخ د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

6 ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع.

7 ـ الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد.

8 ـ الشيخ د. عبدالله بن محمد المطلق.

9 ـ الشيخ د. أحمد سير مباركي.

10 ـ الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري.

11 ـ الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى.

12 ـ الشيخ د. عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.

13 ـ الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد الخنين.

14 ـ الشيخ د. يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

15 ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة.

16 ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

17 ـ الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير.

18 ـ الشيخ د. محمد بن محمد المختار محمد.

19 ـ الشيخ د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل.

20 ـ الشيخ د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

21 ـ الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/49

التاريخ : 3/3/1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/61) ورقم (أ/62) ورقم (أ/66) المؤرخة في 2/3/1434هـ ، ورقم (أ/150) بتاريخ 28/6/1434هـ ، ورقم (أ/67) بتاريخ 3/5/1435هـ .

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تمدد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء التالية أسماؤهم بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر:

1 - فضيلة الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.

2 - فضيلة الشيخ د. أحمد سير مباركي.

3 - فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ.

4 - فضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

image 0

الشيخ صالح اللحيدان

image 0

الشيخ د. صالح الفوزان

image 0

الشيخ د. عبدالله آل الشيخ

image 0

الشيخ د. عبدالله التركي

image 0

الشيخ عبدالله منيع

image 0

الشيخ د. صالح بن حميد

image 0

الشيخ د. عبدالله المطلق

image 0

الشيخ د. أحمد سير مباركي

image 0

الشيخ د. سعد الشثري

image 0

الشيخ د. محمد العيسى

image 0

الشيخ د. عبدالوهاب أبو سليمان

image 0

الشيخ عبدالله الخنين

image 0

الشيخ د. يعقوب الباحسين

image 0

الشيخ عبدالرحمن الكليّة

image 0

الشيخ محمد آل الشيخ

image 0

الشيخ د. عبدالكريم الخضير

image 0

الشيخ د. سليمان أبا الخيل

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