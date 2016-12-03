بأمر الملك: إعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة آل الشيخ

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرا ملكيا كريما بإعادة تشكيل مجلس الشورى فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: (أ/54)

التاريخ: 3/3/1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/45) بتاريخ 29/2/1434هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

اختيار 150 عضواً لأربع سنوات.. بينهم 30 سيدة

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يتكون مجلس الشورى من الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رئيساً- والأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3/3/1438هـ:

1 - د. محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى).

2 - د. يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3 - إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الدايل.

4 - إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.

5 - د. إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.

6 - د. أحلام بنت محمد بن حسين حكمي.

7 - د. أحمد بن صالح بن حمد السيف.

8 - د. أحمد بن عبدالرزاق بن عبدالرحمن الغديان.

9 - د. أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيلعي.

10 - د. أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي.

11 - أحمد بن محمد بن إبراهيم الأسود.

12 - د. أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات.

13 - أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

14 - د. أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني.

15 - د. إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندي.

16 - د. أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.

17 - د. إياس بن سمير بن إبراهيم المسيفرة الهاجري.

18 - د. أيوب بن منصور بن علي الجربوع.

19 - د. أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.

20 - د. ثامر بن سعد بن عبدالله البراك.

21 - جمال بن سداد بن محمود حسن الفاخري.

22 - جمال بن عبدالله بن يوسف المزين.

23 - د. جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزي.

24 - جوهرة بنت ناصر بن عبدالله اليامي.

25 - د. حسين بن ضيف الله بن أحمد المطاعي المالكي.

26 - د. حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد.

27 - د. حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفي.

28 - د. حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي.

29 - د. خالد بن إبراهيم بن محمد الجندان.

30 - سمو الأمير د. خالد بن عبدالله محمد بن مقرن المشاري آل سعود.

31 - د. خالد بن عبدالله بن محمد الدغيثر.

32 - خالد بن عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف.

33 - د. خالد بن محمد بن علي السيف.

34 - د. خالد بن منصور بن ناصر العقيل.

35 - خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري.

36 - رائدة بنت عبدالله بن راشد أبو نيان.

37 - د. زكي بن عبدالرحيم بن حسين بن محمود.

38 - د. زهير بن فهد بن جابر الحارثي.

39 - د. زينب بنت مثنى بن عبدة أبو طالب.

40 - د. سالم بن مروزق بن نويشي العمري الحربي.

41 - د. سامي بن محمد بن حسين زيدان.

42 - د. سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.

43 - سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.

44 - د. سعد بن محمد بن سعد الحريقي.

45 - د. سعدون بن سعد بن سعدون السعدون.

46 - د. سعود بن ليلي بن رجاء الغشم الرويلي.

47 - د. سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ.

48 - د. سعيد بن قاسم بن يحيى الخالدي المالكي.

49 - د. سلطان بن سعد بن سلطان آل فارح القحطاني.

50 - د. سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.

51 - د. سليمان بن علي محمد العمري الفيفي.

52 - د. صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.

53 - صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي.

54 - د. صالح بن محمد بن فرحان الخثلان.

55 - صالح بن منيع بن صالح الخليوي.

56 - د. طارق بن علي حسن فدعق.

57 - د. عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.

58 - م. عباس بن أحمد بن محمد هادي.

59 - د. عبدالإله بن سيف الدين بن غازي ساعاتي.

60 - د. عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان.

61 - د. عبدالرحمن بن حسن بن محمد باجودة.

62 - عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد.

63 - د. عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحرقان.

64 - عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي.

65 - عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

66 - الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.

67 - د. عبدالله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي.

68 - عبدالله بن راشد بن هادي الخالدي.

69 - د. عبدالله بن زبن بن عيد الغبيوي العتيبي.

70 - د. عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني.

71 - عبدالله بن سعد بن محمد الغريري.

72 - د. عبدالله بن سليمان بن عايد البويني البلوي.

73 - م. عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.

74 - اللواء طيار ركن عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون.

75 - د. عبدالله بن علي بن محمد المنيف.

76 - عبدالله بن علي بن إبراهيم العجاجي.

77 - اللواء عبدالله بن غازي بن ظافر الأسيود العلياني.

78 - د. عبدالله بن غدران بن مطر العبادلة السهيمي.

79 - د. عبدالله بن فخري بن محمود أنصاري.

80 - عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان.

81 - عبدالله بن محمد بن حمد الناصر.

82 - د. عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان.

83 - د. عبدالله بن رفود بن رفيد الحسني السفياني.

84 - د. عبدالمحسن بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

85 - اللواء عبدالهادي بن محمد بن سليم آل سليم العمري.

86 - د. عبيد بن سعد بن عبيد العبدلي الشريف.

87 - د. عدنان بن أحمد بن حسن البار.

88 - عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.

89 - عطا بن حمود بن عطا السبيتي.

90 - م. علي بن عبدالله بن علي النعيم.

91 - اللواء علي بن فهد بن عبدالكريم السبهان.

92 - د. علي بن محمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني.

93 - اللواء ركن علي بن محمد بن فهد التميمي.

94 - اللواء طيار ركن علي بن محمد بن يحيى العسيري.

95 - د. علي بن يحيى بن محمد العريشي.

96 - الشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث.

97 - د. غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.

98 - د. فاطمة بنت فائز بن حسن الشهري.

99 - د. فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.

100 - د. فايز بن عبدالله بن علي آل عوضة الشهري.

101 - د. فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.

102 - د. فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي.

103 - د. فهد بن خلف بن عطاء البادي.

104 - د. فهد بن محمد بن مانع بن جمعة.

105 - د. فوزية بنت محمد بن عبدالله أبا الخيل.

106 - د. فيصل بن حمود بن بجاد العماج.

107 - د. فيصل بن منصور بن علي بن حويصل آل فاضل.

108 - كوثر بنت موسى بن عائش الأربش.

109 - د. لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين.

110 - د. لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

111 - لينة بنت خالد بن عبدالرحمن آل معينا.

112 - اللواء محسن بن إبراهيم بن أحمد شيعاني.

113 - محمد بن حامد بن أحمد نقادي.

114 - د. محمد بن حمزة بن بكر بن بكر خشيم.

115 - محمد بن داخل بن عبد ربه السحيمي المطيري.

116 - سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود.

117 - د. محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني.

118 - محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.

119 - د. محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

120 - د. محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيزان.

121 - د. محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ناجي القحطاني.

122 - محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن العقلاء.

123 - د. محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.

124 - محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.

125 - د. محمد بن محمود بن أحمد الوكيل.

126 - م. محمد بن مدني بن حمزة العلي.

127 - د. محمد بن مهدي بن عبدالمحسن الخنيزي.

128 - د. مساعد بن عبدالله بن صالح الفريان.

129 - د. مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري.

130 - د. مشعل بن فهم بن محمد السلمي.

131 - د. معدي بن محمد بن معدي آل مذهب القحطاني.

132 - م. مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني.

133 - د. منصور بن سعد بن فهد الكريديس.

134 - د. منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

135 - د. موضي بنت عبدالله بن حمد الخلف.

136 - د. ناصح بن ناصح بن حدري المرزوقي البقمي.

137 - ناصر بن عبداللطيف بن حسين النعيم.

138 - د. ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.

139 - اللواء م. ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي.

140 - د. نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي.

141 - د. نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.

142 - د. نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف.

143 - د. نورة بنت فرج بن سعيد المساعد.

144 - نورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان.

145 - د. نورة بنت محمد بن ناصر المري.

146 - د. هادي بن علي بن محمد آل سالم اليامي.

147 - د. هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.

148 - هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.

149 - د. واصل بن داود بن سلمان المذن.

150 - د. وائل بن محمد بن عمر آل مدني الإدريسي.

ثانياً: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

د. محمد الجفري

د. يحيى الصمعان

د. إبراهيم النحاس

د. أحمد السيف

د. أحمد آل عقيل الزيلعي

جمال الفاخري

د. حمد آل فهاد

الأمير د. خالد المشاري آل سعود

د. خالد العقيل

ً####خليفة الدوسري

د. زهير الحارثي

د. سعد الحريقي

د. سعيد الشيخ

د. سلطان آل فارح

د. صالح الشهيب

صالح الحميدي

د. صالح الخثلان

صالح الخليوي

د. طارق فدعق

م. عباس هادي

د. عبدالرحمن هيجان

عبدالرحمن الراشد

د. عبدالعزيز الحرقان

الشيخ عبدالعزيز النصار

اللواء عبدالله السعدون

د. عبدالله المنيف

عساف ابوثنين

الشيخ عيسى الغيث

د. فايز الشهري

د. فهد بن جمعة

د. محمد الحيزان

د. منصور الكريديس

د. ناصر الموسى

د. نايف الرومي

د. هادي اليامي

د. هاني خاشقجي

هدى الحليسي

د. موضي الخلف

لينة آل معينا

د. زينب أبو طالب

د. حنان الأحمدي

كوثر الأربش

د. أمل الشامان

د. نهاد الجشي