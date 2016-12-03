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بأمر الملك: إعادة تكوين مجلس الشورى برئاسة آل الشيخ

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرا ملكيا كريما بإعادة تشكيل مجلس الشورى فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: (أ/54)

التاريخ: 3/3/1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/45) بتاريخ 29/2/1434هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

اختيار 150 عضواً لأربع سنوات.. بينهم 30 سيدة

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يتكون مجلس الشورى من الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رئيساً- والأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3/3/1438هـ:

1 - د. محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى).

2 - د. يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3 - إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الدايل.

4 - إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.

5 - د. إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.

6 - د. أحلام بنت محمد بن حسين حكمي.

7 - د. أحمد بن صالح بن حمد السيف.

8 - د. أحمد بن عبدالرزاق بن عبدالرحمن الغديان.

9 - د. أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيلعي.

10 - د. أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي.

11 - أحمد بن محمد بن إبراهيم الأسود.

12 - د. أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات.

13 - أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

14 - د. أسماء بنت صالح بن حسن الزهراني.

15 - د. إقبال بنت زين العابدين بن محمد درندي.

16 - د. أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.

17 - د. إياس بن سمير بن إبراهيم المسيفرة الهاجري.

18 - د. أيوب بن منصور بن علي الجربوع.

19 - د. أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.

20 - د. ثامر بن سعد بن عبدالله البراك.

21 - جمال بن سداد بن محمود حسن الفاخري.

22 - جمال بن عبدالله بن يوسف المزين.

23 - د. جواهر بنت ظاهر بن محمد العنزي.

24 - جوهرة بنت ناصر بن عبدالله اليامي.

25 - د. حسين بن ضيف الله بن أحمد المطاعي المالكي.

26 - د. حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد.

27 - د. حمدة بنت مقبول بن عبدالله الجوفي.

28 - د. حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي.

29 - د. خالد بن إبراهيم بن محمد الجندان.

30 - سمو الأمير د. خالد بن عبدالله محمد بن مقرن المشاري آل سعود.

31 - د. خالد بن عبدالله بن محمد الدغيثر.

32 - خالد بن عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف.

33 - د. خالد بن محمد بن علي السيف.

34 - د. خالد بن منصور بن ناصر العقيل.

35 - خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري.

36 - رائدة بنت عبدالله بن راشد أبو نيان.

37 - د. زكي بن عبدالرحيم بن حسين بن محمود.

38 - د. زهير بن فهد بن جابر الحارثي.

39 - د. زينب بنت مثنى بن عبدة أبو طالب.

40 - د. سالم بن مروزق بن نويشي العمري الحربي.

41 - د. سامي بن محمد بن حسين زيدان.

42 - د. سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.

43 - سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.

44 - د. سعد بن محمد بن سعد الحريقي.

45 - د. سعدون بن سعد بن سعدون السعدون.

46 - د. سعود بن ليلي بن رجاء الغشم الرويلي.

47 - د. سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ.

48 - د. سعيد بن قاسم بن يحيى الخالدي المالكي.

49 - د. سلطان بن سعد بن سلطان آل فارح القحطاني.

50 - د. سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.

51 - د. سليمان بن علي محمد العمري الفيفي.

52 - د. صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.

53 - صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي.

54 - د. صالح بن محمد بن فرحان الخثلان.

55 - صالح بن منيع بن صالح الخليوي.

56 - د. طارق بن علي حسن فدعق.

57 - د. عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.

58 - م. عباس بن أحمد بن محمد هادي.

59 - د. عبدالإله بن سيف الدين بن غازي ساعاتي.

60 - د. عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان.

61 - د. عبدالرحمن بن حسن بن محمد باجودة.

62 - عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد.

63 - د. عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحرقان.

64 - عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي.

65 - عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

66 - الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.

67 - د. عبدالله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي.

68 - عبدالله بن راشد بن هادي الخالدي.

69 - د. عبدالله بن زبن بن عيد الغبيوي العتيبي.

70 - د. عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني.

71 - عبدالله بن سعد بن محمد الغريري.

72 - د. عبدالله بن سليمان بن عايد البويني البلوي.

73 - م. عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.

74 - اللواء طيار ركن عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون.

75 - د. عبدالله بن علي بن محمد المنيف.

76 - عبدالله بن علي بن إبراهيم العجاجي.

77 - اللواء عبدالله بن غازي بن ظافر الأسيود العلياني.

78 - د. عبدالله بن غدران بن مطر العبادلة السهيمي.

79 - د. عبدالله بن فخري بن محمود أنصاري.

80 - عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان.

81 - عبدالله بن محمد بن حمد الناصر.

82 - د. عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الفوزان.

83 - د. عبدالله بن رفود بن رفيد الحسني السفياني.

84 - د. عبدالمحسن بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

85 - اللواء عبدالهادي بن محمد بن سليم آل سليم العمري.

86 - د. عبيد بن سعد بن عبيد العبدلي الشريف.

87 - د. عدنان بن أحمد بن حسن البار.

88 - عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.

89 - عطا بن حمود بن عطا السبيتي.

90 - م. علي بن عبدالله بن علي النعيم.

91 - اللواء علي بن فهد بن عبدالكريم السبهان.

92 - د. علي بن محمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني.

93 - اللواء ركن علي بن محمد بن فهد التميمي.

94 - اللواء طيار ركن علي بن محمد بن يحيى العسيري.

95 - د. علي بن يحيى بن محمد العريشي.

96 - الشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث.

97 - د. غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.

98 - د. فاطمة بنت فائز بن حسن الشهري.

99 - د. فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني.

100 - د. فايز بن عبدالله بن علي آل عوضة الشهري.

101 - د. فردوس بنت سعود بن محمد الصالح.

102 - د. فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي.

103 - د. فهد بن خلف بن عطاء البادي.

104 - د. فهد بن محمد بن مانع بن جمعة.

105 - د. فوزية بنت محمد بن عبدالله أبا الخيل.

106 - د. فيصل بن حمود بن بجاد العماج.

107 - د. فيصل بن منصور بن علي بن حويصل آل فاضل.

108 - كوثر بنت موسى بن عائش الأربش.

109 - د. لطيفة بنت أحمد بن شاهين البوعينين.

110 - د. لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.

111 - لينة بنت خالد بن عبدالرحمن آل معينا.

112 - اللواء محسن بن إبراهيم بن أحمد شيعاني.

113 - محمد بن حامد بن أحمد نقادي.

114 - د. محمد بن حمزة بن بكر بن بكر خشيم.

115 - محمد بن داخل بن عبد ربه السحيمي المطيري.

116 - سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود.

117 - د. محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني.

118 - محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.

119 - د. محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

120 - د. محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحيزان.

121 - د. محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ناجي القحطاني.

122 - محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن العقلاء.

123 - د. محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.

124 - محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.

125 - د. محمد بن محمود بن أحمد الوكيل.

126 - م. محمد بن مدني بن حمزة العلي.

127 - د. محمد بن مهدي بن عبدالمحسن الخنيزي.

128 - د. مساعد بن عبدالله بن صالح الفريان.

129 - د. مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري.

130 - د. مشعل بن فهم بن محمد السلمي.

131 - د. معدي بن محمد بن معدي آل مذهب القحطاني.

132 - م. مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني.

133 - د. منصور بن سعد بن فهد الكريديس.

134 - د. منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

135 - د. موضي بنت عبدالله بن حمد الخلف.

136 - د. ناصح بن ناصح بن حدري المرزوقي البقمي.

137 - ناصر بن عبداللطيف بن حسين النعيم.

138 - د. ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.

139 - اللواء م. ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي.

140 - د. نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي.

141 - د. نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي.

142 - د. نورة بنت عبدالرحمن بن علي بن يوسف.

143 - د. نورة بنت فرج بن سعيد المساعد.

144 - نورة بنت فيصل بن أحمد الشعبان.

145 - د. نورة بنت محمد بن ناصر المري.

146 - د. هادي بن علي بن محمد آل سالم اليامي.

147 - د. هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.

148 - هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.

149 - د. واصل بن داود بن سلمان المذن.

150 - د. وائل بن محمد بن عمر آل مدني الإدريسي.

ثانياً: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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د. محمد الجفري

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د. يحيى الصمعان

image 0

د. إبراهيم النحاس

image 0

د. أحمد السيف

image 0

د. أحمد آل عقيل الزيلعي

image 0

جمال الفاخري

image 0

د. حمد آل فهاد

image 0

الأمير د. خالد المشاري آل سعود

image 0

د. خالد العقيل

image 0

ً####خليفة الدوسري

image 0

د. زهير الحارثي

image 0

د. سعد الحريقي

image 0

د. سعيد الشيخ

image 0

د. سلطان آل فارح

image 0

د. صالح الشهيب

image 0

صالح الحميدي

image 0

د. صالح الخثلان

image 0

صالح الخليوي

image 0

د. طارق فدعق

image 0

م. عباس هادي

image 0

د. عبدالرحمن هيجان

image 0

عبدالرحمن الراشد

image 0

د. عبدالعزيز الحرقان

image 0

الشيخ عبدالعزيز النصار

image 0

اللواء عبدالله السعدون

image 0

د. عبدالله المنيف

image 0

عساف ابوثنين

image 0

الشيخ عيسى الغيث

image 0

د. فايز الشهري

image 0

د. فهد بن جمعة

image 0

د. محمد الحيزان

image 0

د. منصور الكريديس

image 0

image 0

د. ناصر الموسى

image 0

د. نايف الرومي

image 0

د. هادي اليامي

image 0

د. هاني خاشقجي

image 0

هدى الحليسي

image 0

د. موضي الخلف

image 0

لينة آل معينا

image 0

د. زينب أبو طالب

image 0

د. حنان الأحمدي

image 0

كوثر الأربش

image 0

د. أمل الشامان

image 0

د. نهاد الجشي

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