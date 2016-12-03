تطوير المركز الطبى لـ"عين حلوان الكبريتية" يدر دخلا أكبر من ميزانية "الصحة"

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور هانى الناظر، المشرف على برنامج تطوير السياحة العلاجية بوزارة الصحة أنه وضع خطة لتطوير المركز الطبى لعين حلوان الكبريتية لو تم تطبيقها بحرفية ستحقق دخلا ماديا سنويا لوزارة الصحة أكبر من ميزانيتها الحالية.

وقال الناظر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه قام بزيارة ميدانية لمركز عيون حلوان الطبية وقدم للمسئولين عن السياحة العلاجية بوزارة الصحة مقترحا بتصور لتطويره وتحويله لمجمع عالمى للاستشفاء البيئى مشيرا إلى ضرورة الترويج له بحرفية عربيا وعالميا.

وأضاف الناظر أن هذا الدخل سيحل مشاكل الوزارة المادية من زيادة مرتبات الاطباء وهيئة التمريض والإداريين بالإضافة إلى تحديث الأجهزة والمعدات ومصاريف التشغيل والعلاج والمبانى وغيرها وتقديم أفضل خدمة للمجتمع.