حظك اليوم برج الجوزاء السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. نبأ عظيم فى نهاية اليوم

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتمتع بطاقة كبيرة وقدرة كبيرة على العطاء والتكيف مع أى ظروف ولكن يعيبه أنه غير حاسم ويلجأ أحيانًا لطرق ملتوية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

اليوم قد يكون هناك الكثير من التسامح معك فى العمل سواء من زملائك الذين كانوا يحاولون إيذائك فى وقتِ سابق أو رئيسك فى العمل الذى كان يعاملك بطريقة سيئة ولكنه يعيد النظر فى آدائك فى العمل ويدرك أنك تحقق تقدمًا فى عملك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

احرص على أن تظهر تقديرك لشخص مميز فى حياتك من خلال القيام بشيء غير متوقع له وستستمتع اليوم بأجواء شديدة الرومانسية وسترى هذا الشخص المقرب منك فى ضوء جديد تمامًا من الرومانسية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

الحوادث البسيطة هى احتمال قوى اليوم وخاصة إذا كنت متواجدًا على الطريق، لذلك كن حذرًا أثناء القيادة أو عبور الشارع وكن حذرًا أيضًا لأن الخطأ قد لا يكون خطأك فى الحوادث.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

اليوم لا تستطيع أن تترك أى فرصة تضيع منك تتمتع ببديهة شديدة السرعة بشأن الفرص وكيفية التقاطها والاعتماد على نفسك دون الاعتماد على شخص آخر واليوم سينتهى بنبأ عظيم ومكافأة لك على جهودك.