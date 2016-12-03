80 مليون جنيه لإعادة إعمار رأس غارب وإنشاء سدود بـ338 مليونا

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اجتماع مع كبار ومشايخ مدينة رأس غارب لبحث آخر تطورات بالمدينة من تسليم الوحدات السكنية وإعادة إعمار ما خلفته السيول، الذى امتدت حتى منتصف ليل الجمعة.

حضر الاجتماع كلا من اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ومن كبار ومشايخ رأس غارب الحاج بدر عبد السيد وحسين سعد ولطفى الدمرانى وعلاء العزازى وسيد سلامة وعبد العظيم منصور واللواء عبدالله عمر وأحمد عباس ومحمد رفيع وذلك لمناقشة أوضاع المدينة.

خلال اللقاء قدم الوفد خالص الشكر والتقدير للمحافظ على ما قام به من مجهود فى تقديم العون للمدنيين خلال كارثة السيول.

صرح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بأنه تم اعتماد 80 مليون جنيه للمدينة منها 45 مليون جنيه لأعمال الرصف و15 مليون جنيه لشبكة الكهرباء والمياه و20 مليون جنيه لرفع كفاءة المنازل المتضررة والمرافق العامة.

وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد 100 ألف جنيه لتأجير أى معدات لازمة لرفع كفاءة الشوارع مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ قريبا فى إنشاء سدود للسيول لمدينة رأس غارب بتكلفة تقديرية بمبلغ 338 مليون جنيه ينتهى العمل منها خلال أشهر تحسبا لأى سيول قد تحدث.

وأكد المحافظ أنه سيتم توزيع المرحلة الاولى لأصحاب المحلات التجارية وعددهم 385 شخصا بعد اعتماد المبالغ من الغرفة التجارية بالغردقة بالإضافة إلى تعويض أصحاب السيارات المضارة من خلال صندوق دعم المتضررين من السيول.

وأوضح لكبار مدينة رأس غارب أنه أصدر قرارا بإزالة 279 للمنازل وتعويض أصحابها بمسكن صالح للتعلية ثلاثة أدوار مع تمليك الأرض وستسدد القيمة الإيجارية للشخص المضار فى حالة استئجار شقة لحين استلام منزله.

وأكد المحافظ على أنه سيتم تعويض عربان المعازة فى غرب مدينة رأس غارب وإمدادهم بالماشية والتعويض اللازم لهم من خلال صندوق متضررى السيول.

محافظ البحر الأحمر يلتقى بكبار ومشايخ غارب

محافظ البحر الأحمر يعلن تخصيص 80 مليونا لرفع كفاءة المدينة