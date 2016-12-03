حظك اليوم برج الدلو السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم مثالى لإعادة تقييم حياتك

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى لا يعرف الكثيرون أن مواليده ينقسمون إلى شخصيتين، إما يكون مولود الدلو شخص عاصف وملىء بالحيوية والحركة وشديد الصخب وإما أن يكون هادئًا وخجولاً ويحب الابتعاد عن الأضواء، وكلمة السر لمواليد ها البرج هى الخيال الواسع أما عيوبه فهو شديد المزاجية والتحفظ.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

بسبب بعد نظرك ورؤيتك التحليلة للأوضاع تحرز تقدمًا كبيرًا فى العمل فحاول ان تحافظ عليه وأن تمضى قدمًا وتواصل التقدم والإنجازات وتجنب الفوضى.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

بسبب حركة الكواكب فإن الوضع صاخب على الصعيد العاطفى الأيام القليلة المقبلة ستكون حافلة بالأحداث وهو ما يجعلك فى مزاج دفاعى وتأمل لو أنك فقط تحافظ على السلام فى هذه العلاقة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

تعانى بعض المشاكل والصعوبات فى النوم، من كوابيس ونوم متقطع وأحيانًا الأرق، وتزداد المشكلة سوءًا مع نمط تغذيتك السلبى والذى لا يمنح جسدك ما يحتاجه ليكون أقل توترًا وأكثر هدوءًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

اليوم مثالى جدًا لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولوياتك على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وحان الوقت لأن تترك التكاسل وتبدأ فى إنجاز المهام التى تعرف جيدًا أنها ضرورية لكنك تركتها تتراكم عليك ولم تنجزها، وبمجرد أن تبدأ فى إنجاز إحداها ستجد أن لديك طفرة فى الطاقة.