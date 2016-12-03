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حظك اليوم برج السرطان السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

 

أنت الآن فى حاجة إلى ترتيب أوراقك من جديد، الأزمات المتتالية التى تمر بها حاليًا فى العمل قد تعرض مستقبلك المهنى بالكامل إلى أخطر أنت فى غنى عنه، عليك الهدوء والتروى قبل اتخاذ أى قرار.

 

على الصعيد العاطفي:

 

أوضاعك العاطفية هادئة، خصوصًا أن الحبيب كان إلى جوارك كثيرًا كما يجب، ربما تحتاجوا سويًا إلى الشعور بالاسترخاء والتخلص من ضغط العلاقة، وتستعيدوا سويًا علاقتكما. .

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

 

أوضاعك الصحية على الرغم من أنها جيدة إلا أنها تحتاج إلى بعض الأهتمام، يقول الأطباء أن الطعام الصحى هو الحل الأمثل للحفاظ على اللياقة البدنية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان هناك عدد من العروض من احدى المؤسسات المرموقة فى الطريق اليك ، عليك أن تفكر جيدا قبل ان تتخذ أى قرار.


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مصر 365

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