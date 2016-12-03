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حظك اليوم برج الميزان السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل فى نهاية اليوم بسبب غياب الصراحة

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حظك اليوم برج الميزان السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل فى نهاية اليوم بسبب غياب الصراحة حظك اليوم برج الميزان السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل فى نهاية اليوم بسبب غياب الصراحة

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتميز بالدبلوماسية الشديدة والميل إلى المسالمة وعدم العدوانية، وأن مواليده أشخاص يمكن الاعتماد عليهم ولكن يعيبه أنه يميل للعبث دون الاكتراث كثيرًا بعواقب هذا العبث.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

 

هناك إمكانية كبيرة أن يكون لديك فرصة للخروج من النطاق المحدود الخاص بك فى العمل والخروج من أجل وظيفة أو مهنة جديدة، وإذا كنت ممن تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة للدراسة فى الخارج أو العمل فى مكان خارج البلاد من المحتمل أن تصلهم الموافقة اليوم.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

 

تتمتع اليوم بقدرة كبيرة على إقناع الحبيب بما تفعله واستخدام سحرك فى دفعه نحو قرارات تريدها وقد تتلقى من شريك حياتك عرضًا بالانتقال بالعلاقة إلى مستوى متقدم.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

 

تواجه بعض المشكلات الصحية مع أمراض جلدية طفيفة وينبغى أن يدفعك هذا للتفكير فى خطة لإزالة السموم من الجسم وخفض المواد الدهنية فى نظامك الغذائى بالإضافة إلى ممارسة المشي.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

 

الصراحة مهمة جدًا فى ما يتعلق بالصعيد المهنى والعاطفى أيضًا وتدرك أهمية هذه الصراحة اليوم خاصة مع نهاية اليوم حيث تحدث مشاكل متصاعدة بسبب معلومات صغيرة أخفيتها.


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مصر 365

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