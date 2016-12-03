حظك اليوم برج الحوت السبت 3 /12/2016.. تعود إلى ريادتك القديمة فى العمل

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة إلى الغرور وسرعة الانفعال اللذين يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الحوت الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم.

على الصعيد المهنى..

تعرف أهمية هذا اليوم جيداً، وتصل إلى أهدافك المنشودة اليوم بسبب تحديدك لها منذ فترة طويلة، ووضعك المالى المستقر يساعدك كثيراً فى تنفيذ عدد من المشروعات المؤجلة.

على الصعيد العاطفى..

لديك طريقة جيدة فى أقناع الآخرين وإعطائهم النصيحة، ذلك على الرغم من عدم تقبلك النصيحة المقدمة لك من الآخرين فى معظم الأوقات، بسبب الكلمات التى تبدو سيئة للوهلة الأولى، وحاول أن تكون مستشار نفسك.

على الصعيد الصحى

التعافى من الإدمان يحتاج على إرادة قبل أى شىء، والحلة المزاجية السيئة تجعل التفكير فى العودة إلى الأدمان قريب منك، عليك أن تقحم نفسك فى عدد من الأنشطة حتى تتخلص من هذا التفكير.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يتلقى عدد من العروض والمنح التعليمية من مؤسسات مرموقة، تساعده على تحقيق أهدافه العلمية التى منعته عن تحقيقها الظروف المالية التى ألمت به فى الفترة الماضية.