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حظك اليوم برج الحمل السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

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حظك اليوم برج الحمل السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى حظك اليوم برج الحمل السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

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نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

 

أوضاعك المهنية أفضل بكثير مما كانت عليه فى الأيام الماضية، ما عليك هو الاستماع إلى نصائح مديرك فى العمل، وعدم افتعال الأزمات مع الزملاء والتى من شأنها أن تؤثر على أوضاعك فى العمل بشكل سئ.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

 

حياتك العاطفية غير مستقرة ولكنها ليست سيئة كما تتوقع، فقط ما عليك هو أن تكون إلى جوار الحبيب لتتجاوزا الأزمات وتحقق أحلامكما على مستوى العلاقة.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

 

حافظ على صحتك أكثر من ذلك، ولا تبذل الكثير من المجهود فى أشياء لن تفيدك، ربما تكون الفترة المقبلة مرهقة إلا أنها ليست سيئة على الإطلاق.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، عليك الاستماع إلى نصائح المحيطين بك ولا تخسر مزيد من المعارك.


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مصر 365

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