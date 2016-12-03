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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج للتركيز خلال الفترة الحالية

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حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج للتركيز خلال الفترة الحالية حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج للتركيز خلال الفترة الحالية

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يعد برج الأسد أحد مواليد الأبراج النارية التى تتسم بالشجاعة والإصرار على تحقيق الأهداف والقوة والشجاعة، ويقدم اليوم السابع، لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى :

 

إذا كنت قد ظهرت فى امتحانات تنافسية سوف تحصل على نتائج ايجابية اليوم، كما ان اليوم يمكنك بدء مناقشات مع رؤسائك لاتخاذ المزيد من المسؤوليات أو للحصول على ترقية، واحرص على مزيد من التركيز خلال الفترة الحالية .

 

الأسد على الصعيد العاطفى :

 

من الضرورى أن تبطئ من سير حياتك الرومانسية لأن ليس من الممكن الحفاظ على هذا، وتأكد أن الإيماءات ذات المغزى صغيرة تقطع شوطاً طويلا اليوم.

 

الأسد على الصعيد الصحى :

 

زيادة التوتر فى مكان عملك قد يؤدى إلى مضاعفات صحية مثل الصداع النصفى، وصداع التوتر وارتفاع ضغط الدم، ومن أجل هذا يجب أن تبدأ اليوم بممارسة التأمل والتنفس وممارسة تقنيات الاسترخاء الأخرى وتأكد من شرب الماء الكثير والابتعاد عن الوجبات السريعة لأنها تزيد من الاجهاد.

 

توقعات علماء الفلك :

 

قد تواجه بعض القيود الأسرية، وربما يعود ذلك إلى مشكلة مع الأقارب، لن تستمر هذه المشكلة لفترة طويلة ولكنها ستؤثر عليك حتى تتجاهل تلك المشكلة، كما أنك سوف تنفق الأموال فى شراء بعض الأصول ويجوز تنظيم المنزل وتنظيفه.


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مصر 365

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