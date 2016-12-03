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حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف قوة هائلة بداخلك تعينك على حل المشكلات

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حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف قوة هائلة بداخلك تعينك على حل المشكلات حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف قوة هائلة بداخلك تعينك على حل المشكلات

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يعد برج الجدى أحد الأبراج الترابية التى تتسم بالهدوء الظاهرى، والقوة والتماسك، إضافة إلى الطابع المحافظ والتمسك بالعادات والتقاليد، ويقدم اليوم السابع، لمواعيد برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم الجدى على الصعيد المهنى:

 

هناك إمكانية كبيرة للذهاب إلى الخارج فيما يتعلق بوظيفتك أو مهنتك، ولم يريدوا أن يتقدموا للحصول على تأشيرة للدراسة فى الخارج، عليهم أن يتقدموا اليوم فالوقت مناسب، تأكد من الحصول على فرصة للذهاب للخارج لدفع حياتك المهنية نحو الأمام.

 

الجدى على الصعيد العاطفى :

 

تريد اليوم اتخاذ اجراءات حاسمة، ومع ذلك كنت تشعر بالغضب، ولديك بعض التأثيرات المثيرة للاهتمام التى تؤثر على حياتك العاطفية، فسوف تعلم شئ عن شريك الحياة يساعدك على التخطيط للمستقبل.

 

الجدى على الصعيد الصحى :

 

من الممكن أن يتسبب جهازك الهضمى فى بعض المتاعب، وعليك بالتوازن فى تناول الطعام وممارسة الألعاب الرياضية، كما ان عقلك يسير بخطى سريعة تتيح وقت أقل للاستمتاع، كما عليك مضغ الطعام جيداً بشكل صحى.

 

توقعات علماء الفلك :

 

اليوم أنت من المحتمل أن تكتشف مصدر جديد وغير ومستغل فى داخلك، فأنت من المحتمل آلا تحتاج إلى مساعدة خارجية فى التعامل مع المشاكل التى تواجهها، فالواقع ينبئك بقوة داخلك يمكنك الاعتماد عليها .


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مصر 365

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