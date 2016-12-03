حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم السبت 3 ديسمبر 2016.. خبر سعيد قريبا للعقرب وتحسن مالى للسرطان والحوت

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم السبت على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، ويشهد الصعيد الصحى تراجعًا بشكل عام لعدد من الأبراج مثل الميزان والحوت والدلو، وعلى الصعيد المهنى هناك تحسنًا بالنسبة للكثير من الأبراج..

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. نبأ عظيم فى نهاية اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

اليوم قد يكون هناك الكثير من التسامح معك فى العمل سواء من زملائك الذين كانوا يحاولون إيذائك فى وقتِ سابق أو رئيسك فى العمل الذى كان يعاملك بطريقة سيئة ولكنه يعيد النظر فى آدائك فى العمل ويدرك أنك تحقق تقدمًا فى عملك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

احرص على أن تظهر تقديرك لشخص مميز فى حياتك من خلال القيام بشيء غير متوقع له وستستمتع اليوم بأجواء شديدة الرومانسية وسترى هذا الشخص المقرب منك فى ضوء جديد تمامًا من الرومانسية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

الحوادث البسيطة هى احتمال قوى اليوم وخاصة إذا كنت متواجدًا على الطريق، لذلك كن حذرًا أثناء القيادة أو عبور الشارع وكن حذرًا أيضًا لأن الخطأ قد لا يكون خطأك فى الحوادث.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

اليوم لا تستطيع أن تترك أى فرصة تضيع منك تتمتع ببديهة شديدة السرعة بشأن الفرص وكيفية التقاطها والاعتماد على نفسك دون الاعتماد على شخص آخر واليوم سينتهى بنبأ عظيم ومكافأة لك على جهودك.

حظك اليوم برج الميزان السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحية.. مشاكل فى نهاية اليوم بسبب غياب الصراحة

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

هناك إمكانية كبيرة أن يكون لديك فرصة للخروج من النطاق المحدود الخاص بك فى العمل والخروج من أجل وظيفة أو مهنة جديدة، وإذا كنت ممن تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة للدراسة فى الخارج أو العمل فى مكان خارج البلاد من المحتمل أن تصلهم الموافقة اليوم.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تتمتع اليوم بقدرة كبيرة على إقناع الحبيب بما تفعله واستخدام سحرك فى دفعه نحو قرارات تريدها وقد تتلقى من شريك حياتك عرضًا بالانتقال بالعلاقة إلى مستوى متقدم.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

تواجه بعض المشكلات الصحية مع أمراض جلدية طفيفة وينبغى أن يدفعك هذا للتفكير فى خطة لإزالة السموم من الجسم وخفض المواد الدهنية فى نظامك الغذائى بالإضافة إلى ممارسة رياضة المشي.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

الصراحة مهمة جدًا فى ما يتعلق بالصعيد المهنى والعاطفى أيضًا وتدرك أهمية هذه الصراحة اليوم خاصة مع نهاية اليوم حيث تحدث مشاكل متصاعدة بسبب معلومات صغيرة أخفيتها.

حظك اليوم برج الدلو السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم مثالى لإعادة تقييم حياتك

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

بسبب بعد نظرك ورؤيتك التحليلة للأوضاع تحرز تقدمًا كبيرًا فى العمل فحاول ان تحافظ عليه وأن تمضى قدمًا وتواصل التقدم والإنجازات وتجنب الفوضى.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

بسبب حركة الكواكب فإن الوضع صاخب على الصعيد العاطفى الأيام القليلة المقبلة ستكون حافلة بالأحداث وهو ما يجعلك فى مزاج دفاعى وتأمل لو أنك فقط تحافظ على السلام فى هذه العلاقة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

تعانى بعض المشاكل والصعوبات فى النوم، من كوابيس ونوم متقطع وأحيانًا الأرق، وتزداد المشكلة سوءًا مع نمط تغذيتك السلبى والذى لا يمنح جسدك ما يحتاجه ليكون أقل توترًا وأكثر هدوءًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

اليوم مثالى جدًا لإعادة تقييم الوضع الحالى لحياتك وتحديد أولوياتك على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وحان الوقت لأن تترك التكاسل وتبدأ فى إنجاز المهام التى تعرف جيدًا أنها ضرورية لكنك تركتها تتراكم عليك ولم تنجزها، وبمجرد أن تبدأ فى إنجاز إحداها ستجد أن لديك طفرة فى الطاقة.

حظك اليوم برج الحوت السبت 3 /12/2016.. تعود إلى ريادتك القديمة فى العمل

على الصعيد المهنى..

تعرف اهمية هذا اليوم جيداً، وتصل إلى أهدافك المنشودة اليوم بسبب تحديدك لها منذ فترة طويلة، ووضعك المالى المستقر يساعدك كثيراً فى تنفيذ عدد من المشروعات المؤجلة.

على الصعيد العاطفى..

لديك طريقة جيدة فى أقناع الآخرين وإعطائهم النصيحة، ذلك على الرغم من عدم تقبلك النصيحة المقدمة لك من الآخرين فى معظم الأوقات، بسبب الكلمات التى تبدو سيئة للوهلة الأولى، وحاول أن تكون مستشار نفسك.

على الصعيد الصحى

التعافى من الإدمان يحتاج على إرادة قبل أى شىء، والحلة المزاجية السيئة تجعل التفكير فى العودة إلى الأدمان قريب منك، عليك أن تقحم نفسك فى عدد من الأنشطة حتى تتخلص من هذا التفكير.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يتلقى عدد من العروض والمنح التعليمية من مؤسسات مرموقة، تساعده على تحقيق أهدافه العلمية التى منعته عن تحقيقها الظروف المالية التى ألمت به فى الفترة الماضية.

حظك اليوم برج العذراء السبت 3/12/2016.. فرص عملك كثيرة فى انتظارك

برج العذراء على الصعيد المهنى..

فرص عملية كثيرة فى انتظارك، وتظهر كفاءتك المهنية بعد انسحاب أحد الزملاء من العمل، وتقوم أنت بملء هذا الفراغ على الوجه الأكمل، والفترة القادمة ستشهد تحسن مالى كبير.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

تحتاج على الابتعاد عن تضخيم الذات والأنانية إن كنت ترغب فى تكوين علاقة جادة مع شريك حياتك، خاصة أن مشاكلك العائلية معظمها بسبب رؤيتك الضيقة لمصلحتك فقط.

على الصعيد الصحى..

الإفراط فى ممارسة التمارين بشكل يومى، يؤثر على صحتك مستقبلاً، وربما يكون اتباع نظام غذائى مع ممارسة عدد بسيط من التمارين أفضل من الاعتماد على الرياضة فقط فى الفترة الحالية.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يأخذ الخبرة من الأشخاص كبار السن، وعليه أن يعرف أن تحديد الأولويات وطريقة الوصول إليها من نقاط قوته التى تجعله شخصية مميزة ومستقلة بذاتها.

برج العقرب حظك اليوم السبت 3/12/2016.. الفرصة متاحة لاتخاذ خطوة جديدة فى العلاقة العاطفية

برج العقرب على الصعيد المهنى..

إن كنت من العاملين بمجالات العقارات والبورصة فالوقت مناسب جداً للبيع والشراء فالنجوم فى صالحك الآن ولديك فرص ربح كبيرة تعوض خسائرك فى الفترة الماضية.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

اليوم هو النسب على الإطلاق لاتخاذ خطوات جادة فى علاقتك بشريك حياتك، خاصة أن التفاهم بينكما وصل إلى أقصى درجة، وعليك أن تسعى حتى تنال الاستقرار الذى تبحث عنه.

على الصعيد الصحى ..

طريقة الجلوس غير الصحيحة أمام الحاسوب والتلفاز هى الأسبب الأساسى فى ألام الرقبة والظهر التى تشعر بها، وعليك باقتناء وسادة صحية تساعدك على تخفيف الألم وحاول أن تغير من وضعية جلوسك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يندفع فى عدد من القرارات اليوم، ولا يشعر بها إلا بعد ملاحظة نتائج غير متوقعة ترتبت على هذه القرارات، ولا داعى للعصبية فى الفترة القادمة على الصعيدين المادى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحمل السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

أوضاعك المهنية أفضل بكثير مما كانت عليه فى الأيام الماضية، ما عليك هو الاستماع إلى نصائح مديرك فى العمل، وعدم افتعال الأزمات مع الزملاء والتى من شأنها أن تؤثر على أوضاعك فى العمل بشكل سئ.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية غير مستقرة ولكنها ليست سيئة كما تتوقع، فقط ما عليك هو أن تكون إلى جوار الحبيب لتتجاوزا الأزمات وتحقق أحلامكما على مستوى العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

حافظ على صحتك أكثر من ذلك، ولا تبذل الكثير من المجهود فى أشياء لن تفيدك، ربما تكون الفترة المقبلة مرهقة إلا أنها ليست سيئة على الإطلاق.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، عليك الاستماع إلى نصائح المحيطين بك ولا تخسر مزيد من المعارك.

حظك اليوم برج السرطان السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

برج السرطان على الصعيد المهني:

أنت الآن فى حاجة إلى ترتيب أوراقك من جديد، الأزمات المتتالية التى تمر بها حاليًا فى العمل قد تعرض مستقبلك المهنى بالكامل إلى أخطر أنت فى غنى عنه، عليك الهدوء والتروى قبل اتخاذ أى قرار.

على الصعيد العاطفي:

أوضاعك العاطفية هادئة، خصوصًا أن الحبيب كان إلى جوارك كثيرًا كما يجب، ربما تحتاجوا سويًا إلى الشعور بالاسترخاء والتخلص من ضغط العلاقة، وتستعيدوا سويًا علاقتكما. .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

أوضاعك الصحية على الرغم من أنها جيدة إلا أنها تحتاج إلى بعض الأهتمام، يقول الأطباء أن الطعام الصحى هو الحل الأمثل للحفاظ على اللياقة البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان هناك عدد من العروض من احدى المؤسسات المرموقة فى الطريق اليك ، عليك أن تفكر جيدا قبل ان تتخذ أى قرار.

حظك اليوم السبت برج الثور 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور على الصعيد المهنى..

ثقة مديرك بك ستجعلك تتقلد أكبر المناصب القيادية فى العمل، ربما ستتاح الفرصة أمامك لتحقيق أحلامك وكثير من الأفكار التى كنت تنوى تنفيذها منذ فترة طويلة، الآن آن الآوان.

على الصعيد العاطفى ..

مازلت تبحث عن شريك الحياة المناسب، على الرغم من أن الأمور لم تكن تسير من قبل بشكل جيد، إلا أن كل هذا سينتهى إلى غير رجعة، وسيكون هناك فرصة لمقابلة هذا الشريك الذى كنت تبحث عنه منذ فترة طويلة.

برج الثور على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية هى الأفضل على كل المستويات، ربما الفرصة ستكون أفضل كذلك لاتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية فلا تضيع الفرصة وتعرض حياتك للخطر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات تحديداً على مستوى حياتك الخاصة، كما أن هناك تغييرات ستطول عملك.

حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف قوة هائلة بداخلك تعينك على حل المشكلات

حظك اليوم الجدى على الصعيد المهنى:

هناك إمكانية كبيرة للذهاب إلى الخارج فيما يتعلق بوظيفتك أو مهنتك، ولم يريدوا أن يتقدموا للحصول على تأشيرة للدراسة فى الخارج، عليهم أن يتقدموا اليوم فالوقت مناسب، تأكد من الحصول على فرصة للذهاب للخارج لدفع حياتك المهنية نحو الأمام.

الجدى على الصعيد العاطفى :

تريد اليوم اتخاذ اجراءات حاسمة، ومع ذلك كنت تشعر بالغضب، ولديك بعض التأثيرات المثيرة للاهتمام التى تؤثر على حياتك العاطفية، فسوف تعلم شئ عن شريك الحياة يساعدك على التخطيط للمستقبل.

الجدى على الصعيد الصحى :

من الممكن أن يتسبب جهازك الهضمى فى بعض المتاعب، وعليك بالتوازن فى تناول الطعام وممارسة الألعاب الرياضية، كما ان عقلك يسير بخطى سريعة تتيح وقت أقل للاستمتاع، كما عليك مضغ الطعام جيداً بشكل صحى.

توقعات علماء الفلك :

اليوم أنت من المحتمل أن تكتشف مصدر جديد وغير ومستغل فى داخلك، فأنت من المحتمل آلا تحتاج إلى مساعدة خارجية فى التعامل مع المشاكل التى تواجهها، فالواقع ينبئك بقوة داخلك يمكنك الاعتماد عليها.

حظك اليوم برج القوس ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لن تنتهى من عملك فى الوقت المحدد لأسباب خارجة عن إرادتك

حظك اليوم القوس على الصعيد المهنى:

فى يوم مثالى لاستكمال المهام المعلقة، أنت لم تكن قادراً على الانتهاء من عملك فى الموعد المحدد لأسباب خارجية، ورغم ذلك سوف تجد ما يكفى من الوقت لاستكمال المهام والاسترخاء.

القوس على الصعيد الصحى :

الانضباط هو مفتاح الصحة الجيدة اليوم، فلا تأكل طعام غير مرغوب فيه، وعليك أن تنظم بين قاعدة روتين الأكل وممارسة الرياضة من أجل الحصول على أعلى فائدة.

القوس على الصعيد العاطفى :

نمط حياتك يتحسن إلى حد كبير فى الوقت الحالى، فى حين أن شريك حياتك قد تجد أنه من الصعب أن يتكيف مع الظروف المتغيرة، وسوف تكون داعماً جداً للظروف المتغيرة خلال هذا التوقيت رغم عدم تكيف الشريك معه، فالعلاقة والدعم محل تقدير فى الوقت الحالى ويعزز من علاقتك مع شريك الحياة.

توقعات علماء الفلك :

اليوم ستعيد النظر فى بعض الأصدقاء المقربين، وهذا هو الوقت المناسب لصقل المهارات الاجتماعية الخاصة بك، كما ان المسألة المالية سوف تجرى بشكل جيد اليوم.

حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 3/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج للتركيز خلال الفترة الحالية

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى :

إذا كنت قد ظهرت فى امتحانات تنافسية سوف تحصل على نتائج ايجابية اليوم، كما ان اليوم يمكنك بدء مناقشات مع رؤسائك لاتخاذ المزيد من المسؤوليات أو للحصول على ترقية، واحرص على مزيد من التركيز خلال الفترة الحالية .

الأسد على الصعيد العاطفى :

من الضرورى أن تبطئ من سير حياتك الرومانسية لأن ليس من الممكن الحفاظ على هذا، وتأكد أن الإيماءات ذات المغزى صغيرة تقطع شوطاً طويلا اليوم.

الأسد على الصعيد الصحى :

زيادة التوتر فى مكان عملك قد يؤدى إلى مضاعفات صحية مثل الصداع النصفى، وصداع التوتر وارتفاع ضغط الدم، ومن أجل هذا يجب أن تبدأ اليوم بممارسة التأمل والتنفس وممارسة تقنيات الاسترخاء الأخرى وتأكد من شرب الماء الكثير والابتعاد عن الوجبات السريعة لأنها تزيد من الاجهاد.

توقعات علماء الفلك :

قد تواجه بعض القيود الأسرية، وربما يعود ذلك إلى مشكلة مع الأقارب، لن تستمر هذه المشكلة لفترة طويلة ولكنها ستؤثر عليك حتى تتجاهل تلك المشكلة، كما أنك سوف تنفق الأموال فى شراء بعض الأصول ويجوز تنظيم المنزل وتنظيفه.