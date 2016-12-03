بالصور.. قرية "العديسات قبلى" معزولة عن الأقصر بسبب المواصلات

الأقصر – أحمد مرعى

8 سنوات مرت على أكثر من 50 ألف مواطن بقرية العديسات قبلى التابعة لمدينة الطود جنوبى شرق محافظة الأقصر، بلا موقف سيارات لنقل المواطنين ليلاً ونهاراً رغم وجود مقر متكامل لموقف سيارات أجرة داخل القرية ولكنه لم يتم تشغيله حتى الآن، القرية المحرومة من المواصلات ووصول سيارات الأجرة داخلها تعيش على استغلال أصحاب "التوك توك" ومخالفاتهم الصارخة بحق الفتيات والسيدات بالتحرش بهن يومياً لكون الطريق المؤدى لنجوع القرية زراعى وشبه مهجور ويبلغ حوالى 5 كيلو مترات.

يقول محسن محمد عطيتو عضو مجلس محلى بالطود سابقاً وأحد أبناء القرية، إن العديسات قبلى تضم كتلة سكانية كبيرة للغاية تزيد عن 50 ألف مواطن منقسمة على نجوع "المغرباب ونجع علوان والمهيدات وقباح ونجع خميس والبروج والندافين والخوالد والسدوسى والعبابدة والعبور والضاهرى والجراجوه وعزبه فراج والصبرات"، جميعها تعيش مأساة كبيرة منذ عام 2008، حيث أن المحافظ الأسبق للأقصر الدكتور سمير فرق قرر إنشاء "موقف العديسات قبلي" بتكلفة تزيد عن 280 ألف جنيه، وبالفعل تم بناؤه بالكامل ومتواجد حتى يومنا هذا، وقام الأهالى بإنشاء زاوية للصلاة داخله بجوار كمين قباح الملاصق للقرية، ولم يتم تشغيله حتى الآن.

ويضيف محسن عطيتو لـ"اليوم السابع" أنهم حاولوا عشرات المرات مع كافة رؤساء المدن السابقين بشتى الطرق لتشغيل الموقف لمعاونتهم على إنهاء المأساة اليومية للمواصلات دون جدوى، حيث تقدموا بطلبات لللواء سراج الدين عبد العزيز خضير رئيس مدينة البياضية والطود بعدها، والعميد أيمن مدنى رئيس المدينة الحالى، وتمت مخاطبة إدارة المواقف والمرور عدة مرات لتشغيل الموقف، وكذلك المحافظين طارق سعد الدين وعزت سعد وجميعهم لم يتوصلوا لحل مع أبناء القرية، مناشداً محمد بدر محافظ الأقصر بضرورة التدخل وزيارة قريتهم للتأكد بنفسه مما يعانى منه أبناؤها.

أما محمد أحمد شحات رئيس المجلس الشعبى المحلى لقرية العديسات قبلى، فيقول أنه يوجد خط سيارات وهو (الأقصر – السلامية) يركب الأهالى فيه من مدينة الأقصر، ونهايته حتى قرية العديسات بحرى وهى آخر محطة للسيارات الأجرة فى هذا الخط، والتى تبعد عن قريتهم حوالى 5 كيلو مترات، فمنهم من يضطر للسير على الأقدام لعدم قدرته على دفع ثمن توصيله عبر "التوك توك" الذى يعتبر الوسيلة الوحيدة لدخول قريتهم، ويقوم أصحاب التكاتك باستغلالهم ليلاً وتصل الأجرة لدخول القرية لحوالى 20 و25 جنيهاً.

ويضيف محمد شحات لـ"اليوم السابع"، أنهم ظلوا يعانون خلال السنوات السبع الماضية ولم يفكروا فى التظاهر أو الاعتصام أمام ديوان المحافظة كما يقوم أصحاب المشاكل الآخرى، لكونهم على دراية تامة بحال البلاد، وأهل القرية من أصحاب القلوب الطيبة ولا يحبذون تلك الخطوات التصعيدية التى تضر الأمن القومى للأقصر أمام السائحين، فلذلك يطالبون أيضاً المحافظ بمساعدتهم والوقوف بجانبهم لحل أزمته فى أقرب وقت لإنهاء معاناتهم اليومية فى عدم وجود مواصلات لحوالى 50 ألف مواطن بنجوع القرية.

أما الحاجة فاطمة عبد المطلب إحدى سيدات القرية، فقد أكدت أنهن وفتيات القرية يتعرضن بصورة يومية للمضايقات والتحرش من قبل سائقى التوك توك الذين يستغلون أن مسافة الـ5 كيلو متر زراعية وتعتبر مهجورة تماماً، فمنهم من يحاول التحرش بالفتيات والسيدات اللاتى يستقللن التوك توك بمفردهن لظروف العمل أو الدراسة أو غيرها، ومنهم من يقوم بالتشاجر والتشاحن مع الأهالى بالقرية على ثمن أجرة التوصيل التى تصل لأكثر من 20 جنيهاً، وهو أمر مكلف ومرهق مادياً للغاية عليهم.

فيما يقول أحمد جلال محمد وكيل المجلس المحلى الشعبى لقرية العديسات قبلى، إنه يناشد محافظ الأقصر محمد بدر بالنظر بعين الرحمة لهم لكونهم يتعرضون لمعاناة كبيرة يومياً والتكاليف المرتفعة لنقلهم لقريتهم عبر التوك توك، حيث أنه منذ عدة أيام كانت زوجته مريضة وعندما أنهى الفحوصات الطبية لها وعاد ليلاً إضطر لدفع حوالى 30 جنيهاً لدخول القرية لاستغلال صاحب التوك توك لحالته، مطالباً بتشغيل الموقف الجديد الذى بن بمبلغ يزيد عن 280 ألف جنيه ولم يتم تشغيله حتى الآن وهو ما يعتبر إهدار مال عام.

أما المواطن محمد جابر محمد من حاجر العديسات قبلى، فقد أكد أنهم منذ 3 شهور تقدموا بشكوى للعميد أيمن مدنى رئيس مدينة الطود بأزمتهم بالكامل، فقام بدوره بلقاء ممثلى المرور والسائقين لبحث تشغيل الموقف، ولم يبلغهم حتى الآن بنتيجة اللقاء كما أنه لم يتم تشغيل الموقف نهائياً.

وأضاف محمد جابر لـ"اليوم السابع" أن الأهالى ينتظرون بالساعات ليلاً للوصول لقريتهم، التى لا توجد لها خط سير محدد لسيارات نقل جماعى أو سيرفيس مثلها كباقى القرى الآخرى، وقدم اقتراحا لقيادات المحافظة بأنه يوجد 40 شاب من أبناء القرية يمتلكون سيارات أجرة يعملون بها فى مختلف مواقف الأقصر، فلو تم الاتفاق معهم على خدمة قريتهم فقط بسياراتهم ويتم وضع تسعيرة محددة لهم لنقل أبناء قرية العديسات قبلى بخط موحد على مدار الـ24 ساعة، سيكون حل جيد ومرضى لجميع الأطراف.