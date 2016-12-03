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ولى أمر تلميذ بالمنصورة يتهم مدرسة خاصة بتكسير أسنان نجله

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ولى أمر تلميذ بالمنصورة يتهم مدرسة خاصة بتكسير أسنان نجله ولى أمر تلميذ بالمنصورة يتهم مدرسة خاصة بتكسير أسنان نجله

>الدقهلية ـ محمد حيزة:

تقدم والد طفل بالصف الثالث الابتدائى بالمنصورة، بشكوى وعمل محضر بسبب تكسير أسنان نجله بعد تعرضه للضرب من قبل أحد زملائه، بإحدى المدارس الخاصة.

 

وقال ح.أ، والد الطالب عدى 8 سنوات، إن نجلى أثناء حضوره حصة تربية رياضية بالمدرسة، قام زميل له أثناء الحصة بضربه، بسبب غياب مدرس الحصة، وسقط الطفل على الأرض وكسرت سنتين من أسنانه.

وأضاف والد الطفل لـ "اليوم السابع" حررت محضرا بقسم أول المنصورة بسبب الإصابات، وقمت بتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفى، وحصلت على تقرير طبى من طبيب أسنان خاص، يفيد بسوء حالة طفلى، ومدير المدرسة حاول إثنائى عن تقديم الشكوى، ومدرس الحصة حاول إقناعى أن نجلى سقط على الأرض ولم يضربه أحدا وذلك بالكذب.

 

 


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