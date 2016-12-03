أولياء العهود وهزاع بن زايد والشيوخ يشهدون احتفالية العلم على كورنيش أبوظبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، احتفالية العلم التي جرت صباح أمس في كورنيش أبوظبي، بحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وقال سمو الشيــخ هزاع بن زايد آل نهيان في هذه المناسبــة الغالية التي تتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني 45: «إن هذه الاحتفالية مع سمو أولياء العهود تجسد التقاء قلوب الإماراتيين وعقولهم وسواعدهم لمواصلة مســــيرة النهضة والبناء والوحدة الوطنية».

وأضاف سموه: «نتذكر في هذه اللحظة الآباء المؤسسين في يوم العز والفخر والكرامة حين رفعوا علم الإمارات ليدشنوا بداية حلم نراه ويراه العالم معنا واقعاً».

وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، باليوم الوطني لدولة الإمارات. وهنأ سموه أولياء العهود وقال: «أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، أبناؤك المخلصون على العهد دوماً بأن يبقى علم الدولة شامخاً ورسالتها النهضوية مستمرة».

وأضاف سموه: «يشاركنا الاحتفال باليوم الوطني المقيمون على هذه الأرض الطيبة ونحن نبادلهم التهنئة بولادة دولة تجمع تحت رايتها السمحاء كل شعوب الأرض.. عاشت الإمارات وطنا للأمن والأمان للمحبة والتسامح للفخر والإنجاز للوحدة والتلاحم للأمل والمستقبل الأجمل وكل عام وأنتم بخير». حضر الاحتفالية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

كما شهد الاحتفالية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان و معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين.