نائب رئيس الدولة: مستقبلنا أكثر عزة ورفعة.. 45 عاماً مرت وتاريخ جديد لدولة الإمارات يبدأ اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدات لسموه أمس، عبر حسابه على «تويتر»: «اجتمعت اليوم مع أخي محمد بن زايد وإخواني حكام الإمارات في دار الاتحاد وعلى الطاولة التي وقع عليها الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد قبل 45 عاماً».

وأضاف سموه:«اجتمعنا كما اجتمع الآباء.. يختلف الزمان ولكن لا تختلف الطموحات.. ويختلف الظرف التاريخي ولكن لا تختلف القيم والمبادئ ولا تختلف روح الاتحاد».

وتابع سموه:«وبكل فخر وعزة رفع أخي محمد بن زايد علم دولة الإمارات في نفس المكان الذي رفعه فيه زايد وإخوانه الحكام قبل 45 عاماً».

وقال سموه:«45 عاماً مرت.. وتاريخ جديد لدولة الإمارات يبدأ اليوم، في بيت أكثر توحداً وشعب أكثر سعادة ومستقبل أكثر عزة ورفعة». وأكد سموه «حكام الإمارات يد واحدة.. وحكوماتها فريق واحد.. وشعبها على قلب واحد.. ولا تُغلب دولة توحدت على قلب واحد».