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الأهلي يسعى لتقوية عضلات ربيعة وبيديمبو

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الأهلي يسعى لتقوية عضلات ربيعة وبيديمبو الأهلي يسعى لتقوية عضلات ربيعة وبيديمبو

يسعى الجهاز الطبي للأهلي للعمل على تقوية عضلات الثنائي رامي ربيعة والكونجولي جورج بيديمبو خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد محمود طبيب الفريق في تصريحات لموقع ناديه يوم الأحد إن الثنائي رامي ربيعة وباديمبو يخضعان لبرنامج تقوية عضلات خاص بهما.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن مشاركة ربيعة في مباريات كأس العالم للشباب مباشرة بعد عودته من إصابة غضروف الركبة بدون الخضوع لبرنامج لتقوية العضلات هي السبب في ذلك.

فيما كانت رؤية الجهاز الفني هي خضوع بيديمبو لبرنامج تقوية العضلات نظرا لصغر سنه وقلة احتكاكه في مباريات قبل انضمامه للأهلي .

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فيديو اليوم السابع