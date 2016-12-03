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السيسي: السلام والأمان والاستقرار للإمارات وشعبها وقيادتها

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السيسي: السلام والأمان والاستقرار للإمارات وشعبها وقيادتها السيسي: السلام والأمان والاستقرار للإمارات وشعبها وقيادتها

زار الرئيس عبد الفتاح رئيس جمهورية العربية أمس موقع واحة الكرامة في أبوظبي الذي تمت إقامته تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته وصون منجزاته.

ورافقه خلال الزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

واستهل السيسي الزيارة بالمرور أمام طابور حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد في واحة الكرامة.

بعد ذلك تجول في أرجاء موقع واحة الكرامة وتفقد جناح الشرف واستمع إلى شرح من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان حول ما ضمه من ألواح حملت أسماء شهدائنا الأبرار وآيات قرآنية نقشت على جدارية الجناح.

وفي نهاية الزيارة سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في سجل الشرف قال فيها: «تشرفت بزيارة النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار من دولة الإمارات.. أسأل الله العظيم أن يرحمنا ويرحمهم ويجمعنا بهم في مستقر رحمته وأسال الله العظيم أن يسبغ على أهليهم وذويهم الصبر والمغفرة.. ودائماً السلام والأمان والاستقرار لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وقادتها.. اللهم آمين».

واحة الكرامة

وتجسد «واحة الكرامة» رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته بتخليد أسماء الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأدية واجبهم الوطني ليبقى علم الإمارات مرفوعاً عالياً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد زار صباح أمس أيضاً جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وفور وصوله إلى الجامع زار ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المجاور للجامع وقرأ الفاتحة ودعا له بالرحمة والمغفرة مستذكراً صفاته وقيمه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

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