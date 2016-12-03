قادة دول ورؤساء حكومات يصلون إلى البلاد

وصل إلى البلاد فرنسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا، وذلك للمشاركة في مؤتمر «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر» الذي انطلقت فعالياته أمس في فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي والوفد المرافق، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعضد حارب مغيير الخييلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية وعدد من المسؤولين. كما وصل إلى البلاد أمس الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان، للمشاركة في المؤتمر، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي والوفد المرافق معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، وجمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من المسؤولين.

مراسم

ووصل إلى البلاد مساء أمس الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك للمشاركة في مؤتمر «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر»، كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي والوفد المرافق سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

كما وصل إلى البلاد أمس الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة نجل ملك البحرين والوفد المرافق للمشاركة في المؤتمر، وكان في استقباله لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي والوفد المرافق الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس هيئة الطاقة وعدد من المسؤولين.

ورحب الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد بنجل ملك البحرين والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات المتينة التي تربط بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة. ووصل إلى البلاد اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، وذلك للمشاركة في مؤتمر «الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر»، وكان في استقباله لدى وصوله مطار «رويال جت» في أبوظبي والوفد المرافق، معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، وسلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية وعدد من كبار المسؤولين.