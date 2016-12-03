محمـد بن راشـد ومحمـد بـن زايـد والحكام: فخورون بنهج خليفة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفلاً وطنياً مساء أمس حمل عنوان «الدار أمانة» أمام منصة الاستعراض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 45 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ورفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين لقيام دولة الاتحاد، داعين المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو رئيس الدولة موفور الصحة والعافية، ويبقيه سنداً وذخراً لوطنه وشعبه ليواصل تعزيز مسيرة التنمية والنهضة المباركة نحو المزيد من التقدم والرقي، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للنهج الحكيم لسموه، حفظه الله، لكل ما فيه خير لدولة الإمارات ورفعتها ونماؤها ورخاء شعبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحفل الوطني «الدار أمانة» يحكي قصة رجال بذلوا من أجل الوطن، وقال سموه في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «حضرت قبل قليل رفقة أخي محمد بن زايد حفل اليوم الوطني في العاصمة أبوظبي حفل «الدار أمانة» حضره رؤساء عدة دول وحكام الإمارات».

وأضاف سموه: «الدار أمانة يحكي قصة رجال بذلوا من أجل الوطن، ووطن يحتضن رجالاً يضحون بالنفس والنفيس من أجل عزته».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حساب أخبار سموه على «تويتر»: «دولة الإمارات، تاريخ عريق، وأمجاد تحققت، سطرتها روح الأخوة، وأعلى بنيانها فكر سما بعشق الوطن، مضيفاً سموه أن الإمارات راسخة البنيان، قوية العزيمة، واضحة الرؤية، تمضي نحو مزيد من التقدم والازدهار تحت راية الاتحاد وبرعاية وقيادة خليفة حفظه الله».

وقال سموه: «لم يكن اتحاد الإمارات تجربة رائدة فقط، بل رسالة عالمية عظيمة اكتسبت احترام وتقدير الجميع حقق فيها الوطن مكانة عالمية مرموقة، وفي غمرة احتفالاتنا بالعيد الوطني لا ننسى الفكر الإنساني والحضاري ومجموعة القيم التي غرسها فينا آباؤنا المؤسسون في تمسكنا ووحدتنا وتضامننا، مشيراً سموه إلى أن الإرادة الصادقة في بناء وطن شامخ كانت المحرك والدافع والحافز للرعيل اﻷول في تجاوز أي معوقات لبناء دولة غايتها إعلاء شأن الإنسان».

زعماء الدول

كما شهد الاحتفال عدد من زعماء ورؤساء الدول العربية والصديقة ضيوف الدولة، حيث شهده كل من الرئيس فرنسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والرئيس إبراهيم بوبكر كاتيا رئيس جمهورية مالي، والرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان، والرئيس توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا.

كما شهده، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، وهايلي مريام رئيس وزراء إثيوبيا، ومحمد عبدالله جون رئيس وزراء جمهورية السنغال، ودينيس زفيزديتش رئيس وزراء البوسنة والهرسك، واليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان.

وشهد الحفل الأمير عبدالله بن السلطان أحمد حاج شاه ولي عهد باهانق الماليزية، ومولاي رشيد شقيق جلالة ملك المغرب، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والأمير أغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية، وعدد من كبار المسؤولين الدوليين.

كما شهد الحفل، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وشهد الحفل معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.