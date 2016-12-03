خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون تهاني قادة دول شقيقة وصديقة

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين، من قادة وملوك ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد تلقى سموه برقيات تهنئة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، والرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة، والرئيس يوهان شنايدير أمان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، والرئيس بيديا ديفي بهانداري رئيس نيبال الصديقة، وشوكت ميرزيايف القائم بالأعمال بالإنابة لرئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين من كل من الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة، وشوكت ميرزيايف القائم بالأعمال بالإنابة لرئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، ومحمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ودوشكو ماركوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو الصديقة، وبوشبا كمال داهال رئيس وزراء نيبال الصديقة.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين من كل من شوكت ميرزيايف القائم بالأعمال بالإنابة لرئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، ومحمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

.. ويهنئون رئيس لاوس بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس بون يانج فوراشيت ـ رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس بون يانج فوراشيت.أبوظبي - وام