مركز المصالحة الروسى: 37 حالة إطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة فى سوريا

دمشق أ ش أ

أعلن المركز الروسى لتنسيق المصالحة فى سوريا، الجمعة، رصد 37 حالة إطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية فى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز - التابع لوزارة الدفاع الروسية والموجود فى قاعدة حميميم بريف اللاذقية فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المجموعات المسلحة غير الشرعية قامت بـ19 عملية استهداف لمواقع القوات الحكومية فى محافظة حلب، فيما تم تسجيل 16 حالة قصف على عناصر الجيش فى محافظة دمشق، وعمليتين لإطلاق نار فى محافظة درعا.

ولفت البيان إلى أن معظم هذه العمليات جاءت من قبل تنظيمى "جبهة فتح الشام" و"داعش" المصنفين إرهابيين على المستوى الدولي، فيما نفذت باقى الهجمات على يد تنظيمات "جيش الإسلام" و"الجيش السورى الحر" و"أحرار الشام"، التى تعتبرها الدول الغربية جزءا من المعارضة السورية "المعتدلة".

وأفاد المركز بتوقيعه اتفاق المصالحة مع ممثلين عن 6 بلدات فى سوريا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمدن والقرى والبلدات التى انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار فى سوريا إلى 1018، فيما بقى عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت عن التزامها بالهدنة على حاله، أى عند 88.