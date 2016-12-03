القبض على شقى خطر مختبئ بوسط الزراعات بأسيوط

أسيوط -هيثم البدري

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة بعد اعدادا مأمورية مدعومة بقوات قتالية بمركز صدفا وذلك إطار خطة المديرية وجهودها المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة خاصة ضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوبين.



> تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة المباحث عن مكان اختباء المحكوم عليه الهارب "ع ا ع ع" 34 فلاح مقيم نجع المخامره ـ البارود شرق ـ دائرة المركز بالأرض الزراعية المتاخمة لمسكنه بذات الناحية والذى يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية والمطلوب فى القضية جنايات مركز صدفا لسنة 2015م، "قتل عمد" بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه فى قضايا إطلاق أعيرة نارية، و"شروع فى قتل" وممارسة أعمال إجرامية وبلطجة.

تم إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن أسفرت عن ضبطه. جار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.